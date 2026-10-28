Venezia-Inter è anche Aleksandar contro Filip Stankovic: duello tra fratelli in laguna

Ma l'amicizia tra la famiglia Chivu e la famiglia Stankovic si è sviluppata tra i campi di Appiano Gentile, dove i due bambini andavano a trovare papà nei gloriosi anni dell'Inter di Mancini e Mourinho. Sarà impossibile rimanere indifferenti nell'ipotetica situazione in cui Ale scaglierà un destro dei suoi verso la porta difesa dal fratello, che distendendosi schermerà il tentativo del fratello. "Quoque tu, Filip, frater mi"? Macché. Un sorriso e via avanti, ciascuno nel proprio ruolo in cui si stanno ritagliando un futuro promettente.