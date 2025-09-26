Logo SportMediaset
Inter

Inter, il tifoso a Lautaro: "Segna anche domenica!". Chivu lo riprende

Mercoledì il tecnico ha risposto con fermezza a una frase di un supporter nerazzurro nei confronti dell'argentino 

26 Set 2025 - 10:45

Quello di mercoledì è stato un allenamento particolare per l'Inter: durante la seduta, a porte chiuse ma aperta ad alcuni invitati di sponsor e Inter Club, un tifoso ha rivolto una frase a Lautaro Martinez che non è piaciuta a Cristian Chivu. "Adesso fallo anche domenica!", ha urlato il sostenitore dalla tribuna dopo un gol segnato dall'attaccante argentino.

A quel punto, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico interista ha preso le difese del capitano nerazzurro: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire domenica o altre cose!". Il tecnico non ci ha pensato due volte a proteggere Lautaro da un incitamento un po' brusco che, nei fatti, è divenuta una battuta poco felice e poco sensata, visto che l'argentino ha sempre manifestato impegno e attaccamento alla maglia. Il Toro, comunque, non vedrà l'ora di smentire chi l'ha criticato: Chivu contro il Cagliari dovrebbe schierarlo titolare e i rossoblù sono la sua vittima preferita con ben 11 gol segnati

L'episodio si è chiuso in pochi istanti e con gli applausi degli altri sostenitori presenti, anche loro schierati dalla parte di Lautaro e del tecnico. Il tifoso, già identificato, difficilmente potrà godere una seconda volta di questo privilegio

inter
allenamento
chivu
lautaro martinez

