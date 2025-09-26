Inter, il tifoso a Lautaro: "Segna anche domenica!". Chivu lo riprende

A quel punto, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico interista ha preso le difese del capitano nerazzurro: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire domenica o altre cose!". Il tecnico non ci ha pensato due volte a proteggere Lautaro da un incitamento un po' brusco che, nei fatti, è divenuta una battuta poco felice e poco sensata, visto che l'argentino ha sempre manifestato impegno e attaccamento alla maglia. Il Toro, comunque, non vedrà l'ora di smentire chi l'ha criticato: Chivu contro il Cagliari dovrebbe schierarlo titolare e i rossoblù sono la sua vittima preferita con ben 11 gol segnati.