Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
Champions League

Union SG-Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Non solo un attacco giovane, il tecnico romeno ragiona su diversi cambi per la trasferta europea in Belgio

di Stefano Fiore
20 Ott 2025 - 10:58

L’Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria di Roma si prepara alla sfida di Champions League in Belgio con la tentazione del turnover che ronza nella testa del tecnico romeno. Chivu contro l'Union SG è pronto a mescolare le carte per trovare la terza vittoria europea stagionale, con possibili sorprese come l’inserimento di Francesco Pio Esposito accanto ad Ange-Yoan Bonny.

Chivu e il turnover: una strategia consolidata

Cristian Chivu dovrebbe continuare a puntare sul turnover per mantenere in condizione tutti i giocatori in una stagione così densa di impegni. La partita di domani in Belgio, valida per la terza giornata del girone unico di Champions League, dovrebbe vedere l’ennesima Inter diversa, con cambi mirati per ottimizzare le prestazioni. La filosofia del tecnico romeno è chiara: rotazioni costanti per garantire intensità e qualità, senza sacrificare il rendimento in Europa.

Nuova chance per Pio Esposito

Tra le novità più probabili, si segnala la possibile titolarità di Francesco Pio Esposito per far rifiatare capitan Lautaro Martinez che sabato ha giocato 60' dopo le fatiche con l'Argentina. L’attaccante che sta convincendo tutti anche in Nazionale potrebbe affiancare Bonny reduce dal gol decisivo dell'Olimpico. Per la trasferta in Belgio, Chivu sta valutando altri cambi di formazione.

Inter, Chivu cambia anche in difesa e a centrocampo

Oltre a Esposito e Bonny, il tecnico potrebbe ridisegnare il centrocampo e la difesa, adattandosi all’avversario e alle condizioni dei giocatori. Si potrebbero rivedere Sucic e Frattesi dall'inizio (anche se rinunciare pure al vice capitano Barella sarà dura, magari potrebbe rifiatare Calhanoglu con l'azzurro in regia), dunque, oltre a de Vrij al posto di Acerbi e Carlos Augusto sulla sinistra. Maggiori le chance di conferma di Bastoni mentre resta possibile l'avvicendamento Josep Martinez-Sommer in un'alternanza tra i pali che si riproporrà spesso questa stagione.

Leggi anche
Da quando è arrivato è sempre partito titolare in campionato: convincendo per leadership e prestazioni

Muro Akanji, anche Bastoni e Barella fanno i complimenti: "Mamma mia, folle"

inter
champions league
chivu
turnover
pio esposito

Ultimi video

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:20
MCH GOLLONZO BAYERN MCH

Il "gollonzo" del Bayern, che ringrazia Bellingham

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

I più visti di Inter

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

Da quando è arrivato è sempre partito titolare in campionato: convincendo per leadership e prestazioni

Muro Akanji, anche Bastoni e Barella fanno i complimenti: "Mamma mia, folle"

Cristian Chivu (Inter)

Chivu: "Pio o Bonny? Tutti pronti per giocare, non so quando torna Thuram. Stimo Gasperini"

Ausilio: "Neymar una caz..., mai sentiti e mai offerto. Chivu perfetto, ecco com'è andata con Fabregas e De Zerbi"

Chivu: "Orgoglioso di questi ragazzi, si sono lasciati alle spalle le delusioni del passato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:25
Il Cagliari frena, senza Belotti mancano gol e tiri in porta
11:21
Cairo: "Simeone incarna lo spirito Toro"
11:18
Inter, Di Gennaro operato al polso destro
10:03
Cairo: "Milan-Como a Perth? Non è da fare"
09:20
Argentina battuta, Marocco campione del mondo Under 20