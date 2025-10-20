Union SG-Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Oltre a Esposito e Bonny, il tecnico potrebbe ridisegnare il centrocampo e la difesa, adattandosi all’avversario e alle condizioni dei giocatori. Si potrebbero rivedere Sucic e Frattesi dall'inizio (anche se rinunciare pure al vice capitano Barella sarà dura, magari potrebbe rifiatare Calhanoglu con l'azzurro in regia), dunque, oltre a de Vrij al posto di Acerbi e Carlos Augusto sulla sinistra. Maggiori le chance di conferma di Bastoni mentre resta possibile l'avvicendamento Josep Martinez-Sommer in un'alternanza tra i pali che si riproporrà spesso questa stagione.