Union SG-Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Non solo un attacco giovane, il tecnico romeno ragiona su diversi cambi per la trasferta europea in Belgiodi Stefano Fiore
L’Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria di Roma si prepara alla sfida di Champions League in Belgio con la tentazione del turnover che ronza nella testa del tecnico romeno. Chivu contro l'Union SG è pronto a mescolare le carte per trovare la terza vittoria europea stagionale, con possibili sorprese come l’inserimento di Francesco Pio Esposito accanto ad Ange-Yoan Bonny.
Cristian Chivu dovrebbe continuare a puntare sul turnover per mantenere in condizione tutti i giocatori in una stagione così densa di impegni. La partita di domani in Belgio, valida per la terza giornata del girone unico di Champions League, dovrebbe vedere l’ennesima Inter diversa, con cambi mirati per ottimizzare le prestazioni. La filosofia del tecnico romeno è chiara: rotazioni costanti per garantire intensità e qualità, senza sacrificare il rendimento in Europa.
Tra le novità più probabili, si segnala la possibile titolarità di Francesco Pio Esposito per far rifiatare capitan Lautaro Martinez che sabato ha giocato 60' dopo le fatiche con l'Argentina. L’attaccante che sta convincendo tutti anche in Nazionale potrebbe affiancare Bonny reduce dal gol decisivo dell'Olimpico. Per la trasferta in Belgio, Chivu sta valutando altri cambi di formazione.
Oltre a Esposito e Bonny, il tecnico potrebbe ridisegnare il centrocampo e la difesa, adattandosi all’avversario e alle condizioni dei giocatori. Si potrebbero rivedere Sucic e Frattesi dall'inizio (anche se rinunciare pure al vice capitano Barella sarà dura, magari potrebbe rifiatare Calhanoglu con l'azzurro in regia), dunque, oltre a de Vrij al posto di Acerbi e Carlos Augusto sulla sinistra. Maggiori le chance di conferma di Bastoni mentre resta possibile l'avvicendamento Josep Martinez-Sommer in un'alternanza tra i pali che si riproporrà spesso questa stagione.