Inter, oltre il rimpianto Champions: quanto valgono scudetto e Coppa Italia tra prestigio e bilancio

L'impresa dell'Atalanta, e quella sfiorata della Juventus, hanno forse acuito il dolore per l'eliminazione della Champions League: come mettere del sale sulla ferita, resta forte l'impressione che l'Inter contro il Bodo/Glimt potesse fare di più, molto di più. Impossibile, però, vedere in casa nerazzurra musi troppo lunghi quando hai ancora davanti due competizioni che si stanno incanalando in modo favorevole se l'obiettivo è alzare almeno un trofeo a fine stagione, cosa che - occorre ricordarlo, visto che qualcuno sta già bollando questa annata come negativa a causa del flop europeo - resterebbe un grande traguardo, dopo il disastroso epilogo della scorsa stagione, il trauma dell'addio di Simone Inzaghi e un mercato che ha sì arricchito la rosa nel complesso ma di fatto non ha portato novità sostanziali nell'undici titolare, a esclusione di Akanji che però non è stato un'aggiunta ma ha sostituito il partente Pavard.