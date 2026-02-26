prestigio e bilancio

Inter, oltre il rimpianto Champions: quanto valgono scudetto e Coppa Italia tra prestigio e bilancio

L'Inter deve dimenticare il Bodo/Glimt e puntare al double nazionale. Dal derby decisivo agli incassi per il bilancio: ecco perché vincere tutto in Italia

di Stefano Fiore
26 Feb 2026 - 10:18
videovideo

L'impresa dell'Atalanta, e quella sfiorata della Juventus, hanno forse acuito il dolore per l'eliminazione della Champions League: come mettere del sale sulla ferita, resta forte l'impressione che l'Inter contro il Bodo/Glimt potesse fare di più, molto di più. Impossibile, però, vedere in casa nerazzurra musi troppo lunghi quando hai ancora davanti due competizioni che si stanno incanalando in modo favorevole se l'obiettivo è alzare almeno un trofeo a fine stagione, cosa che - occorre ricordarlo, visto che qualcuno sta già bollando questa annata come negativa a causa del flop europeo - resterebbe un grande traguardo, dopo il disastroso epilogo della scorsa stagione, il trauma dell'addio di Simone Inzaghi e un mercato che ha sì arricchito la rosa nel complesso ma di fatto non ha portato novità sostanziali nell'undici titolare, a esclusione di Akanji che però non è stato un'aggiunta ma ha sostituito il partente Pavard.

Quanto vale lo scudetto?

 La situazione in campionato vede i nerazzurri a +10 dal Milan ma tra meno di due settimane ci sarà il derby: solo allora, in caso di risultato positivo o quantomeno non negativo, si potranno davvero iniziare a fare i conti. Una prudenza che si rende necessaria nonostante il grande vantaggio per almeno tre motivi: le possibili ripercussioni sul morale dell'eliminazione europea, l'assenza di Lautaro Martinez e la recente tradizione negativa nelle stracittadine.

Lo scudetto cancellerebbe parzialmente l'amarezza di quello perso l'anno scorso, illuminerebbe senza dubbio questa stagione e aiuterebbe pure i conti economici che soffrono l'addio prematuro alla Champions. Fermo restando che i paragoni con gli incassi dello scorso anno sono statisticamente sensati ma molto forzati a livello assoluto (andare in finale di Champions non può essere una cosa considerata normale per una squadra italiana e nessuno, Oaktree compresa, a inizio stagione fa un preventivo del bilancio considerando una finale europea), vincendo il campionato arriverebbero circa 16 milioni di euro.

Quanto vale la Coppa Italia?

 E poi c'è la Coppa Italia, dove l'Inter - una delle quattro semifinaliste - si pone come ultima vera big sopravvissuta nelle top 4. Il Como è cliente difficilissimo, chiedere a Milan e Juve, ma senza la Champions e col campionato che può andare in discesa (soprattutto, ribadiamo, dopo un eventuale derby, che si piazza subito dopo l'andata della semifinale, positivo), molte forze mentali e fisiche possono anche essere destinati alla coppa nazionale, che porterebbe 7,2 milioni di euro in cascina. Dall'altra parte del tabellone c'è l'Atalanta che sogna di andare avanti in Champions e una Lazio mai convincente quest'anno, che però potrebbe anche puntare sulla Coppa Italia per andare in Europa League. Appuntamento il 3 marzo e a fine aprile su Mediaset.

Inter-Bodo/Glimt, le foto del match

1 di 41
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

inter
scudetto
coppa italia
valore
2026

Ultimi video

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

00:42
DICH SAMARDZIC POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

00:11
DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

01:02
DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

02:03
CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

01:10
CLIP FERRERO SU TIFOSI PRE JUVENTUS-GALATASARAY 25/02 SRV

La Juve rimonta? Tifosi divisi: "Vinciamo 4-0, però…"

02:24
CLIP CALLEGARI SU POSSIBILITA RIMONTA JUVENTUS E ATALANTA 25/02 SRV

Callegari: "Atalanta e Juve rimontano se…"

01:02
CLIP FERRERO SU FORMAZIONE JUVE PRE GALATASARAY 25/02 SRV

Le ultime sulla formazione della Juve

02:22
Juve, tutto in una sera

Juve, tutto in una sera

02:34
"Chance? Poche, ma..."

"Chance? Poche, ma..."

01:50
Lo Stadium aspetta Yldiz

Lo Stadium aspetta Yldiz

01:43
Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

I più visti di Inter

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

Inter, doccia gelata: il Bodo vince anche a San Siro, Chivu dice addio alla Champions

DICH CHIVU SU DOVERE DI CREDERCI PRE BODO 23/2 SRV

Chivu crede nella rimonta Champions: "Nessuno può farlo più di noi"

Chivu: "Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no". Lezione al cronista norvegese

Inter, l'eliminazione costa 20 milioni: cessioni in arrivo in estate?

Il +10 in campionato fa bene anche alla Champions: per l'Inter un cambio di prospettiva radicale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:40
Juve-Galatasaray, Osimhen-Gatti: prima la rissa, poi l'abbraccio
08:27
Osimhen: "Nessuna esultanza dopo il gol? Era importante rispettare Spalletti"
00:09
Juventus, Gatti: "Assurdo il rosso a Kelly, noi difensori siamo penalizzati"
00:00
Juve, Locatelli: "Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto"
23:58
Atalanta: Krstovic mostra i tacchetti 'decisivi'. CDK e Samardzic: "Mio eroe"