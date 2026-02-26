Inter, oltre il rimpianto Champions: quanto valgono scudetto e Coppa Italia tra prestigio e bilancio

Inter-Bodo/Glimt, le foto del match
© IPA
© IPA
L'Inter deve dimenticare il Bodo/Glimt e puntare al double nazionale. Dal derby decisivo agli incassi per il bilancio: ecco perché vincere tutto in Italiadi Stefano Fiore
L'impresa dell'Atalanta, e quella sfiorata della Juventus, hanno forse acuito il dolore per l'eliminazione della Champions League: come mettere del sale sulla ferita, resta forte l'impressione che l'Inter contro il Bodo/Glimt potesse fare di più, molto di più. Impossibile, però, vedere in casa nerazzurra musi troppo lunghi quando hai ancora davanti due competizioni che si stanno incanalando in modo favorevole se l'obiettivo è alzare almeno un trofeo a fine stagione, cosa che - occorre ricordarlo, visto che qualcuno sta già bollando questa annata come negativa a causa del flop europeo - resterebbe un grande traguardo, dopo il disastroso epilogo della scorsa stagione, il trauma dell'addio di Simone Inzaghi e un mercato che ha sì arricchito la rosa nel complesso ma di fatto non ha portato novità sostanziali nell'undici titolare, a esclusione di Akanji che però non è stato un'aggiunta ma ha sostituito il partente Pavard.
La situazione in campionato vede i nerazzurri a +10 dal Milan ma tra meno di due settimane ci sarà il derby: solo allora, in caso di risultato positivo o quantomeno non negativo, si potranno davvero iniziare a fare i conti. Una prudenza che si rende necessaria nonostante il grande vantaggio per almeno tre motivi: le possibili ripercussioni sul morale dell'eliminazione europea, l'assenza di Lautaro Martinez e la recente tradizione negativa nelle stracittadine.
Lo scudetto cancellerebbe parzialmente l'amarezza di quello perso l'anno scorso, illuminerebbe senza dubbio questa stagione e aiuterebbe pure i conti economici che soffrono l'addio prematuro alla Champions. Fermo restando che i paragoni con gli incassi dello scorso anno sono statisticamente sensati ma molto forzati a livello assoluto (andare in finale di Champions non può essere una cosa considerata normale per una squadra italiana e nessuno, Oaktree compresa, a inizio stagione fa un preventivo del bilancio considerando una finale europea), vincendo il campionato arriverebbero circa 16 milioni di euro.
E poi c'è la Coppa Italia, dove l'Inter - una delle quattro semifinaliste - si pone come ultima vera big sopravvissuta nelle top 4. Il Como è cliente difficilissimo, chiedere a Milan e Juve, ma senza la Champions e col campionato che può andare in discesa (soprattutto, ribadiamo, dopo un eventuale derby, che si piazza subito dopo l'andata della semifinale, positivo), molte forze mentali e fisiche possono anche essere destinati alla coppa nazionale, che porterebbe 7,2 milioni di euro in cascina. Dall'altra parte del tabellone c'è l'Atalanta che sogna di andare avanti in Champions e una Lazio mai convincente quest'anno, che però potrebbe anche puntare sulla Coppa Italia per andare in Europa League. Appuntamento il 3 marzo e a fine aprile su Mediaset.
© IPA
© IPA