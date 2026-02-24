INTER-BODO/GLIMT 1-2

Champions League, Inter-Bodø/Glimt 1-2: nerazzurri ko anche al ritorno ed eliminati

Niente rimonta, i norvegesi vincono anche a San Siro con Hauge e Evjen: inutile il gol di Bastoni

24 Feb 2026 - 23:07
L'Inter viene eliminata dalla Champions League: i nerazzurri, chiamati a rimontare il 3-1 in Norvegia, perdono anche il ritorno contro il Bodø/Glimt, che si impone 2-1 e vola agli ottavi di finale a sfidare una tra Manchester City e Sporting. I nerazzurri creano poco, giusto qualche colpo di testa di Esposito, Frattesi e Bastoni, ma è nel secondo tempo che la situazione crolla: al 58', un clamoroso errore di Akanji spiana la strada agli ospiti, Sommer salva ma non può nulla sul tap-in di Hauge. Il triplo cambio di Chivu (dentro Bonny, Diouf e Sucic) non migliora le cose, anzi: al 72', un inserimento di Evjen su assist di Hauge vale il 2-0. La formazione di Chivu riesce solo ad accorciare le distanze con Bastoni, con Haikin che blocca quando il pallone supera la linea. Non è però il preludio a un miracolo sportivo: il Bodø/Glimt resiste e centra uno storico passaggio del turno. Nerazzurri eliminati: dovranno pensare a campionato e Coppa Italia.

IL TABELLINO
INTER-BODØ/GLIMT 1-2
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (36' st Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (17' st Diouf), Frattesi (17' st Bonny), Zielinski (17' st Sucic), Barella, Dimarco (36' st Carlos Augusto); Esposito, Thuram. A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold; Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (40' st Aleesami); Evjen (36' st Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (32' st Määttä), Høgh (32' st Helmersen), Hauge. A disp.: Lund, Sjong, Nielsen, Auklend, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen
Arbitro: Hernandez (Spa)
Marcatori: 13' st Hauge (B), 27' st Evjen (B), 31' st Bastoni (I)
Ammoniti: Gundersen (B)

LE STATISTICHE

Per la prima volta una squadra norvegese ha eliminato una italiana in una fase ad eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; in generale, nelle competizioni europee era successo solo con lo stesso Bodø/Glimt contro la Lazio nei quarti di finale della UEFA Europa League 2024/25.

L’ultima volta che l’Inter aveva fallito l’accesso agli ottavi di finale della UEFA Champions League risaliva alla stagione 2020/21, sotto la guida di Antonio Conte.

Il Bodø/Glimt è la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal Lillestrøm nel primo turno del 1987/88.

Prima dell’Inter solo un’altra squadra italiana aveva perso più di una gara contro una norvegese nelle grandi competizioni europee: la Roma contro il Bodø/Glimt in UEFA Conference League.

Per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, una squadra norvegese è rimasta imbattuta in due sfide di fila contro una formazione italiana.

Tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell'Inter in UEFA Champions League, Christian Chivu è quello con la più alta percentuale di sconfitte (50% - 5/10).

In questa stagione l’Inter ha registrato una percentuale di successo dell’81% in Serie A (21/26), a fronte di una del 50% in UEFA Champions League (5/10).

Il Bodø/Glimt è la prima squadra, al di fuori di quelle dei big-5 campionati europei, a vincere quattro gare di fila in un'edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro avversarie provenienti da quei campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dopo l'Ajax nel 1971/72.

L’Inter ha perso cinque delle ultime sei gare in UEFA Champions League (1V), le stesse sconfitte remediate nelle precedenti 39 gare nella competizione.

L’Inter è la seconda squadra italiana a perdere una gara casalinga in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro una norvegese, dopo il Milan contro il Rosenborg nel 1996 (1-2).

Jens Peter Hauge (sei reti) è diventato il giocatore a realizzare più reti con una squadra norvegese in una edizione della UEFA Champions League.

Jens Petter Hauge è il primo giocatore norvegese a segnare più di una rete contro una squadra italiana in una fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League.

Alessandro Bastoni ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League, alla presenza numero 56 nella competizione.

Alessandro Bastoni è il primo giocatore italiano a raggiungere le 50 gare da titolare con l'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

inter
bodo/glimt
champions league

