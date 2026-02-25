IL CASO

Inter, l'eliminazione costa 20 milioni: cessioni in arrivo in estate?

Il presidente Marotta esclude problemi: "L'aspetto bilancistico lo andremo a rimediare in corsa". Ma i soldi dell'Europa erano fondamentali

25 Feb 2026 - 09:13
© Getty Images

© Getty Images

Beppe Marotta lo aveva anticipato: "Anche se dovessimo uscire, l'aspetto bilancistico lo andremmo a rimediare in corsa. Non è assolutamente un problema". Già, nessun problema, però ai conti dell'Inter, uscita malamente dalla Champions contro il Bodo, mancano ora una ventina di milioni. Undici, quelli garantiti dal passaggio sfumato agli ottavi, e circa nove che sarebbero derivati dagli incassi del botteghino. Una perdita certamente non gigantesca e cui, in effetti, il presidente nerazzurro potrà rimediare in corsa. Ma comunque una perdita dentro un mondo che, è evidente, molto basa il suo futuro proprio dagli incassi europei. Che succede quindi adesso?

Fare supposizioni, oggi, è molto complicato. L'Inter, ad esempio, potrà rimediare in parte al mancato guadagno con le vittorie di Coppa Italia e scudetto. Ma anche queste vanno guadagnate sul campo e, in ogni caso, non sanerebbero la perdita. Più facile, quindi, pensare che in estate il mercato dipenderà, in fondo come in tutte le ultime stagioni, anche se non solo dalle uscite. La lista dei possibili partenti può essere lunga o corta, molto come ovvio dipende dalle offerte che arriveranno. Certamente, però, certi intoccabili potrebbero non essere più tali. Thuram, Calhanoglu e Barella, ad esempio, sono reduci da una stagione di bassissimo profilo. Mancano ancora alcuni mesi e tutto può succedere, ma l'Inter di quest'anno dimostra che i sostituti, per tutti, ci sono e sono in casa. 

Non è difficile immaginarsi che la prossima sarà la stagione di Pio Esposito che, necessariamente, potrebbe ridurre lo spazio in campo per Marcus Thuram. E Thuram, sia pure molto labilmente, già la scorsa estate era stato accostato alla Juve, che cerca un attaccante e ha già in rosa Khephren. Calhanoglu, invece, è rimasto in nerazzurro dopo settimane di voci che lo rivolevano a casa in Turchia: accadrà anche nella prossima estate? In uscita potrebbe esserci anche il solito Frattesi, sempre nel mirino di diversi club ma alla fine sempre rimasto ad Appiano. Ma a fronte di offerte significative sicuro di restare non c'è nessuno. Vale per tutti i club italiani e vale anche per l'Inter. Insomma, se è vero che il bilancio sarà corretto in questi mesi, altrettanto innegabile è la necessità di porre rimedio al -20 milioni in entrata. Come lo scopriremo presto. 

videovideo
inter
champions league
marotta

Ultimi video

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

01:56
DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

01:31
DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

00:56
DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

01:49
DICH LUIS ENRIQUE

Luis Henrique: "Abbiamo fatto tutto per vincere, ma è mancata la cosa più importante"

00:19
DICH CARNESECCHI PRE DORTMUND 24/2 DICH

Carnesecchi: "Dovremo trascinare lo stadio, con intensità e con fiducia"

01:03
DICH PALLADINO PRE DORTMUND 24/2 DICH

Palladino: "Tanta fiducia, tanta energia positiva dopo la vittoria sul Napoli"

03:50
MCH COSMI PRIMO GIORNO SALERNITANA 24/2 MCH

Da XXL alla Serie C: Serse Cosmi torna in campo

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

I più visti di Inter

Oltre gli infortuni e la stanchezza, Chivu è un "deb" da record: nessuno mai come lui nella storia dell'Inter

DICH CHIVU SU DOVERE DI CREDERCI PRE BODO 23/2 SRV

Chivu crede nella rimonta Champions: "Nessuno può farlo più di noi"

Inter, doccia gelata: il Bodo vince anche a San Siro, Chivu dice addio alla Champions

Chivu: "Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no". Lezione al cronista norvegese

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

Il +10 in campionato fa bene anche alla Champions: per l'Inter un cambio di prospettiva radicale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:57
Barcellona, le regole ferree di Flick: "Ritardo di 10'? 40.000 euro di multa"
08:39
Allarme sicurezza verso i Mondiali in Messico: Bolivia e Portogallo scrivono alla Fifa
00:00
Inter, Luis Henrique: "E' mancato il gol, abbiamo avuto sfortuna"
23:52
Inter, Barella: "Preso gol su un errore individuale, capita. L'obiettivo da sempre è lo scudetto"
23:51
Bodo, Knutsen applaude i suoi: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare"