Inter-Bodo/Glimt, Chivu: "C'è amarezza, andando in vantaggio gli avremmo messo più pressione"

Sul cammino in Champions, Chivu risponde così: "L'obiettivo è essere competitivi, l'abbiamo sempre dichiarato. Purtroppo in Champions non siamo riusciti a essere competitivi, nonostante un ottimo inizio. In Champions il livello è alto, se non riesci a trovare concretezza e lucidità nel fare certe cose trovi avversari che ti puniscono al primo errore che fai". E poi torna ancora sulla gara: "Abbiamo forzato le giocate quando abbiamo guadagnato campo. Nell'intervallo ho chiesto più pazienza e un giro palla migliore fino agli esterni per cercare di destabilizzare il loro 4-4-2. Non abbiamo trovato il passaggio giusto o lo smarcamento giusto di un attaccante. Abbiamo avuto anche tanti calci d'angolo, nel primo tempo con più lucidità potevamo sbloccarla. Abbiamo provato con i nostri limiti e i nostri pregi, se avessimo segnato l'1-0 gli avremmo messo più pressione".