INTER

Inter-Bodo/Glimt, Chivu: "C'è amarezza, andando in vantaggio gli avremmo messo più pressione"

L'analisi dell'allenatore nerazzurro: "Ci è mancata l'energia giusta, i ragazzi hanno dato tutto. Il Bodo ha meritato di passare" 

di Martino Cozzi
24 Feb 2026 - 23:41
1 di 41
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Amarezza. È questa la parola che Cristian Chivu ha scelto di usare per analizzare la sconfitta contro il Bodo/Glimt: "Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo affrontato una squadra ben organizzata con undici giocatori sotto la linea della palla. Non riuscire a sbloccare la partita gli ha creato un comfrot mentale nel fare certe cose. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno fatto di tutto con le energie che avevamo. C'è tanta amarezza perché abbiamo cercato di passare il turno, purtroppo abbiamo affrontato una squadra che aveva più energia di noi. Bisogna fargli i complimenti, meritano di passare il turno". 

Leggi anche

Akanji disastroso, Pio Esposito ci prova, Barella il grande assente: le PAGELLE

Sul cammino in Champions, Chivu risponde così: "L'obiettivo è essere competitivi, l'abbiamo sempre dichiarato. Purtroppo in Champions non siamo riusciti a essere competitivi, nonostante un ottimo inizio. In Champions il livello è alto, se non riesci a trovare concretezza e lucidità nel fare certe cose trovi avversari che ti puniscono al primo errore che fai". E poi torna ancora sulla gara: "Abbiamo forzato le giocate quando abbiamo guadagnato campo. Nell'intervallo ho chiesto più pazienza e un giro palla migliore fino agli esterni per cercare di destabilizzare il loro 4-4-2. Non abbiamo trovato il passaggio giusto o lo smarcamento giusto di un attaccante. Abbiamo avuto anche tanti calci d'angolo, nel primo tempo con più lucidità potevamo sbloccarla. Abbiamo provato con i nostri limiti e i nostri pregi, se avessimo segnato l'1-0 gli avremmo messo più pressione". 

Leggi anche

Inter, doccia gelata: il Bodo vince anche a San Siro, Chivu dice addio alla Champions

Una squadra che è sembrata spenta, senza la scintilla giusta per ribaltare la partita: "Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni. Potevamo attaccare diversamente la loro area, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi perché si sono messi a disposizione nella loro versione migliore. Con 10 giocatori in area a difendere era difficile trovare il gol. Ci tenevamo a passare il turno, volevamo essere competitivi. Loro hanno giocato solo 4 partite negli ultimi mesi, tutte in Champions. C'è amarezza, ora si volta pagina e si va avanti. Bisogna dare merito anche all'avversario". 

inter
bodo/glimt
chivu
champions league
intervista

Ultimi video

01:28
Milan, quanti sprechi

Milan, quanti sprechi

01:49
DICH LUIS ENRIQUE

Luis Henrique: "Abbiamo fatto tutto per vincere, ma è mancata la cosa più importante"

00:19
DICH CARNESECCHI PRE DORTMUND 24/2 DICH

Carnesecchi: "Dovremo trascinare lo stadio, con intensità e con fiducia"

01:03
DICH PALLADINO PRE DORTMUND 24/2 DICH

Palladino: "Tanta fiducia, tanta energia positiva dopo la vittoria sul Napoli"

03:50
MCH COSMI PRIMO GIORNO SALERNITANA 24/2 MCH

Da XXL alla Serie C: Serse Cosmi torna in campo

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

02:05
Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

01:44
Berardi eroe del Sassuolo

Berardi eroe del Sassuolo

01:28
Milan, quanti sprechi

Milan, quanti sprechi

I più visti di Champions League

SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni

Osimhen salta la Juve? Il retroscena sul mancato stipendio del Galatasaray

MCH BREMER E YILDIZ MCH

Juve: Yildiz e Bremer prima a parte poi in gruppo

Chivu: "Vergogna uscire col Bodo? E ride pure? Io ho rispetto, lei no". Lezione al cronista norvegese

DICH CHIVU SU "ERBA" PRE BODO 23/2 SRV

Chivu sul Bodo: "Quello che conta è… l'erba"

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:00
Inter, Luis Henrique: "E' mancato il gol, abbiamo avuto sfortuna"
23:52
Inter, Barella: "Preso gol su un errore individuale, capita. L'obiettivo da sempre è lo scudetto"
23:51
Bodo, Knutsen applaude i suoi: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare"
23:45
Bodo, Hauge: "Serata fantastica, orgogliosi di questo percorso"
22:46
Champions: Inter sotto col Bodo, San Siro inizia a svuotarsi