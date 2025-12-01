Gran Galà Calcio, Calcagno: "Serie A e Nazionale gambe del nostro movimento"

"Stasera si premia il meglio del nostro calcio, la Serie a e la Nazionale sono le due gambe del nostro movimento. È importante che la Serie A goda di ottima salute, così come la nazionale abbia i risultati che si merita". Lo ha detto il presidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno ai microfoni di Sky Sport, a margine del Gran Galà del calcio italiano a Milano. "Il grande problema è che ognuno ragiona per conto suo, Fifa, Uefa e campionati nazionali. Sarebbe importante mettere tutti allo stesso tavolo, noi siamo preoccupati perchè i dati degli infortuni sono sotto gli occhi di tutti e perché ne risente anche lo spettacolo", ha aggiunto. "La cosa più importante è metterci tutti allo stesso tavolo, perché non si gioca soltanto troppo ma lo si fa soprattutto al di fuori del contesto domestico. Bisognerebbe anche redistribuire meglio le risorse", ha concluso.