Bologna, Italiano: "Partita nata male ma noi superficiali. Ci rifaremo"

Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la sconfitta interna del suo Bolgona contro la Cremonese per 1-3: "Noi scarichi? Non penso sia stata una questione di energie, perché alla fine abbiamo reagito, abbiamo cercato di rimettere a posto questa partita. Ci siamo riversati nella loro metà campo. Più che energie penso sia stata una partita di quelle che nascono male. Subito tiro di Orsolini, palo, tiro di Dominguez alto, poi questi errori che abbiamo commesso dove siamo stati un po' superficiali. Palloni che potevamo respingere bene, indirizzare bene, li abbiamo consegnati ai loro piedi. È normale che può succedere di prendere gol così. Dopo partite su partite, ogni tre giorni, sotto l'aspetto psicofisico sei sempre chiamato a performare al cento per cento. Ci sta che qualcuna la puoi sbagliare. Non dovevamo farlo stasera perché avevamo una grande possibilità di aggiungere tre punti a una classifica che è già bellissima. È capitato e il calcio è bello ma anche duro. Abbiamo la possibilità di rifarci già giovedì in Coppa Italia. A parte questi errori, con cui abbiamo regalato i goal, per me la reazione è stata importante della squadra. Il loro portiere ha fatto tre, quattro parate importanti e abbiamo battuto tantissimi corner. Abbiamo finito con quasi trenta tiri verso lo specchio della porta. È da archiviare, ci rifaremo".