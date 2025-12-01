Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Italiano: "Partita nata male ma noi superficiali. Ci rifaremo"

01 Dic 2025 - 23:32
© IPA

© IPA

Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la sconfitta interna del suo Bolgona contro la Cremonese per 1-3: "Noi scarichi? Non penso sia stata una questione di energie, perché alla fine abbiamo reagito, abbiamo cercato di rimettere a posto questa partita. Ci siamo riversati nella loro metà campo. Più che energie penso sia stata una partita di quelle che nascono male. Subito tiro di Orsolini, palo, tiro di Dominguez alto, poi questi errori che abbiamo commesso dove siamo stati un po' superficiali. Palloni che potevamo respingere bene, indirizzare bene, li abbiamo consegnati ai loro piedi. È normale che può succedere di prendere gol così. Dopo partite su partite, ogni tre giorni, sotto l'aspetto psicofisico sei sempre chiamato a performare al cento per cento. Ci sta che qualcuna la puoi sbagliare. Non dovevamo farlo stasera perché avevamo una grande possibilità di aggiungere tre punti a una classifica che è già bellissima. È capitato e il calcio è bello ma anche duro. Abbiamo la possibilità di rifarci già giovedì in Coppa Italia. A parte questi errori, con cui abbiamo regalato i goal, per me la reazione è stata importante della squadra. Il loro portiere ha fatto tre, quattro parate importanti e abbiamo battuto tantissimi corner. Abbiamo finito con quasi trenta tiri verso lo specchio della porta. È da archiviare, ci rifaremo". 

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

03:16
SRV RULLO SCUDETTO - CAMPIONATO FOTOCOPIA 1/12 (MUSICATO) sconfitta Bologna

Scudetto in fotocopia: un campionato già visto

02:05
SRV RULLO VIGILIA BARCELLONA-ATLETICO MADRID DEF DEF

Liga show: Barcellona-Atletico Madrid su Italia 1

00:57
DICH BEDIN LEGA B 1/12 DICH

Bedin: "Esposito il gioiello dello scorso campionato di B"

02:41
DICH DE SIERVO 1/12 DICH

De Siervo: "Milan-Como in Australia? Aspettiamo solo ok della Fifa"

02:06
DICH LA RUSSA 1/12 DICH

La Russa: "Lotito fa bene a essere arrabbiato per il rigore"

03:54
DICH DE LAURENTIIS 1/12 DICH

De Laurentiis: "Il problema del Napoli sono gli infortuni"

01:02
DICH KEAN 1/12 DICH

Kean: "Ce la faremo a salvarci"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

01:52
SRV RULLO NAPOLI LA "VACANZA" BENEDETTA 1/12 (MUSICATO) SRV

Napoli, la "vacanza" benedetta e i segreti di Conte

02:06
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA UDINESE - COPPA ITALIA 1/12 (CON SOTTOPANCIA)

Juve, arriva la Coppa Italia e Spalletti carica: "Abituiamoci a vincere"

26:21
Spalletti: "La prima cosa è vincere"

Spalletti: "La prima cosa è vincere"

01:33
SRV RULLO FIORENTINA - IL MERCATO ANTI CRISI 1/12

Fiorentina ultima: il mercato è l'ancora di salvezza

01:50
SRV RULLO INTER RESPIRA VERSO COPPA ITALIA 1/12 SRV

Inter, testa alla Coppa Italia: Chivu si gode Lautaro

01:40
SRV RULLO COPPA ITALIA PROGRAMMA

Coppa Italia, ecco il programma: 6 partite in 3 giorni solo su Mediaset

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

23:32
Bologna, Italiano: "Partita nata male ma noi superficiali. Ci rifaremo"
23:30
Buffon: "Spalletti l'uomo giusto per la Juventus"
23:26
Cremonese, Nicola: "Fatto uno step importante. Vardy? Un campione vero"
23:18
Cremonese, la gioia di Vardy: "Tre punti fondamentali, tutti spingono per lo stesso obiettivo"
22:15
Gran Galà Calcio, Calcagno: "Serie A e Nazionale gambe del nostro movimento"