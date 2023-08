Inter, Arnautovic: "Sono felicissimo, non vedo l'ora di giocare". Dzeko: "Buona fortuna fratello"

© Instagram Inter

"Buona fortuna fratello". L'augurio a Marko Arnautovic per la sua nuova avventura all'Inter non arriva da uno qualsiasi ma dal suo predecessore: Edin Dzeko. Il bosniaco, che ha cominciato alla grande la sua nuova vista calcistica al Fenerbahce realizzando una doppietta all'esordio nel campionato turco, ha passato simbolicamente il testimone all'austriaco, suo erede nell'attacco nerazzurro, rispondendo (con tanto di colori nerazzurri) a un post dell'ex Bologna, entusiasta del suo ritorno a Milano. "Non ho parole per esprimere la Felicità di poter vestire di nuovo questa maglia, non vedo l’ora di poter iniziare a Giocare per la mia nuova squadra ! Forza Inter".