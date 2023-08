L'Inter abbraccia Arnautovic: visite, firma e subito da Inzaghi

© Getty Images

L'Inter può finalmente abbracciare il suo nuovo attaccante. È infatti il giorno di Marko Arnautovic, arrivato a Milano martedì sera. Cena insieme al suo entourage con il ds Ausilio e una promessa a un tifoso all'ingresso dell'hotel, di segnare almeno dieci gol, come riferito da fcinternews. L'austriaco, che arriva dal Bologna per 10 milioni di euro più bonus, effettuerà le visite mediche per poi firmare un contratto biennale con i nerazzurri e mettersi a disposizione di Inzaghi per la prima di campionato, in programma sabato sera a San Siro contro il Monza. Per Arnautovic dunque pronta la seconda vita all'Inter: l'attaccante ha già vestito questa maglia tredici anni fa, nell'anno del Triplete.