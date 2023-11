Inter, attacco di nuovo al completo: Inzaghi può tornare a scegliere

verso salisburgo-inter

Sanchez titolare, Arnautovic rientra tra i convocati: l'allenatore nerazzurro può finalmente far rifiatare con maggiore frequenza Lautaro e Thuram

Se è vero che ora la preoccupazione è sulla fascia destra (con l'infortunio di Pavard e Cuadrado ancora ai box, anche se ci sono alternative affidabili come Darmian e che hanno bisogno di giocare come Bisseck), Simone Inzaghi può almeno sorridere guardando avanti, nella zona offensiva della sua Inter: Marko Arnautovic torna a disposizione per la trasferta di Champions League a Salisburgo e quindi l'allenatore nerazzurro, a un mese e mezzo dall'infortunio dell'attaccante austriaco a Empoli in Serie A, ha nuovamente l'attacco al completo.

Quattro punte da far ruotare, anche se ovviamente Lautaro Martinez e Marcus Thuram restano i titolari, sono fondamentali nel rush da oggi a fine 2023, quando ci sarà da raggiungere la qualificazione agli ottavi di Champions, difendere la vetta di campionato nei big match contro Juventus, Napoli e Lazio oltre agli ottavi di Coppa Italia a fine dicembre. E il "turnover", che mettiamo tra virgolette perché nessun allenatore nel calcio moderno vuole chiamarlo così, parte proprio da domani sera quando al fianco del Toro ci sarà Alexis Sanchez, tra l'altro decisivo proprio nel match contro il Salisburgo di due settimane fa.

INTER, INZAGHI CON TUTTE LE PUNTE L'indizio sulla titolarità del cileno era arrivato direttamente a Bergamo, quando Sanchez era entrato in campo al posto del capitano lasciando Thuram a concludere la partita e dunque immaginando una sua panchina, sempre pronto a subentrare, in Europa. Anche una questione di caratteristiche visto che il Nino si adatta meglio a una coppia con Lautaro e per questo è fondamentale il recupero di Arnautovic. D'altronde l'argentino sin qui ha rifiatato solo 106', giocandole praticamente tutte e praticamente tutte per intero: il rendimento è da top assoluto, 13 gol e 2 assist in 14 partite, ed è sempre difficile rinunciare alla sua leadership ma una migliore gestione di muscoli e fiato non potrà che aiutarlo a mantenere questa forma.

INTER, IL RITORNO DI ARNAUTOVIC DALL'INFORTUNIO Arnautovic invece cerca ancora il primo gol in stagione. I minuti in stagione sono 156, un assist in Serie A (alla prima contro il Monza), e poi l'infortunio di fine settembre. Non ci si può attendere una forma al top ma magari Inzaghi gli regalerà uno spicchio finale di partita: chissà, forse l'aria di casa potrebbe dargli una mano in tal senso...

