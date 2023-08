Fenerbahce, Dzeko lascia subito il segno: doppietta all'esordio in campionato

© twitter

Passano gli anni ma la vena da bomber di Edin Dzeko non si consuma affatto. L'ex Inter è già un idolo al Fenerbahce: all'esordio in campionato il bosniaco ha subito lasciato le tracce. Ben due gol in appena 19 minuti nel match casalingo e Gaziantep steso per 2-1. Il 37enne non era stato da meno lo scorso luglio nelle qualificazioni alla Conference League: Zimbru Chisinau timbrato con un gol e due assist. Sempre con la fascia da capitano.