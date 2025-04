Inter al lavoro dopo la Pasqua indigesta: niente derby per Thuram, Dumfries e Zielinski

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta di Bologna che l'Inter, a Pasquetta, è già tornata in campo per preparare il derby, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì sera. I nerazzurri si sono allenati in mattinata ad Appiano Gentile, con la squadra divisa nei classici due gruppi tra chi ha giocato di più al Dall'Ara e chi ha faticato di meno. Ancora seduta a parte per i tre infortunati Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, il cui rientro si avvicina ma ancora fuori contro il Milan.