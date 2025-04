La corsa scudetto si infiamma: Inter e Napoli si giocano tutto in cinque tappe, con lo spauracchio spareggio

Il Napoli, invece, è nella situazione opposta. Da mesi ormai Conte può preparare un solo impegno, ma nonostante questo la formazione azzurra sta mostrando una stanchezza diversa. Forse più nella lucidità mentale che fisicamente parlando. A Monza sono arrivati i tre punti, scontati alla vigilia ma non sul campo, al termine di una sfida giocata sotto le aspettative nervose e tattiche. Certo è che la rovesciata di Orsolini che ha fermato l'Inter confermando l'aggancio in vetta è stata una iniezione di energia incredibile per i partenopei che ora, dichiarazioni di Conte o meno, possono e devono sognare sapendo di essere artefici del proprio futuro, almeno fino all'eventuale spareggio. Il pareggio di Venezia, la fatica di Monza e qualche altro mezzo passo falso nel 2025 però costringono Conte e il suo staff a non dare niente per scontato, semplicemente perché non lo è a prescindere da quanto racconti la carta. I petali tricolore per il Napoli sono: Torino, Genoa e Cagliari in casa; Lecce e Parma in trasferta.