Inter, un dato fa tremare Inzaghi: dieci gol presi dopo le sostituzioni di Bastoni

In casa Inter c'è un dato che fa tremare Simone Inzaghi per il rush finale del campionato. Senza Alessandro Bastoni in campo, finora i nerazzurri hanno subito circa un terzo delle reti totali incassate. Statistica che conferma l'importanza del difensore nella fase di non possesso degli uomini di Inzaghi e che ora torna di grande attualità vista la squalifica del giocatore nel prossimo turno contro la Roma. Assenza che rischia di minare in maniera importante la solidità del reparto arretrato in un momento delicato e complicare i piani nerazzurri nella lotta scudetto. I numeri di Bastoni in questa stagione, del resto, parlano chiaro.