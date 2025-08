Inter: Chivu recupera Bisseck e Zielinski. Thuram festeggiato alla Pinetina

Doppia seduta di allenamento alla Pinetina per l'Inter, che sta preparando la seconda uscita pre-campionato dopo quella di domenica contro l'Under 23 di Stefano Vecchi: venerdì 8 alle 20 allo Stade Louis II di Montecarlo i nerazzurri di Chivu affronteranno il Monaco. Arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro Bisseck e Zielinski, che martedì per la prima volta si erano allenati per buona parte della seduta con il gruppo, hanno effettuato allenamento con la squadra e dunque possono considerarsi completamente recuperati. Frattesi, reduce da operazione di ernia inguinale, ha proseguito il programma personalizzato sul campo: l'obiettivo è quello di recuperarlo per la prima di campionato a San Siro il 25 agosto contro il Torino. Festeggiato Marcus Thuram per i suoi 28 anni: Zalewski sui social gli ha dedicato la vittoria in partitella. "Buon compleanno fratello mio, ti voglio bene", il messaggio di Calhanoglu al compagno di squadra che accompagna la foto uno al fianco dell'altro.