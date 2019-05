Icardi, il futuro su Instagram: "Voglio rimanere all'Inter"

17/05/2019

Non siamo all'ufficialità che ha chiuso, dopo giorni di chiacchiere, il caso Allegri-Juventus, ma le parole sono sufficientemente definitive anche in questo caso. Maurito Icardi, come spesso gli accade, sceglie i social per chiarire la propria posizione sul suo futuro. Il post è lungo e senza possibilità di essere frainteso: "Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà - comincia -, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all'Inter".