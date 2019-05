Juventus e Allegri si separano: è ufficiale

17/05/2019

La storia tra Massimiliano Allegri e la Juventus finisce dopo cinque stagioni . Il tecnico toscano non siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione: la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal sito della Juve. La tre giorni di incontri ha quindi portato ad una separazione consensuale , con Allegri che riceverà una buonuscita per l'anno di contratto restante. L’allenatore e il presidente Andrea Agnelli parleranno assieme nella conferenza stampa di domani alle 14 alla vigilia del match contro l'Atalanta.

Non si è trovato un accordo tra i desideri della società, convinta di avere una rosa già altamente competitiva per ogni competizione, e quel di Allegri che - come Conte nel 2014 - desiderava una mezza rivoluzione della squadra per alzare nuovamente l'asticella e dare nuovi stimoli ad un ciclo che ha comunque portato cinque scudetti, due supercoppe italiane e quattro coppe Italia. Unico neo, ma decisivo, quello della Champions League diventata unico vero obiettivo del club dopo otto anni di dominio in Italia.



Ed emergono i primi retroscena: martedì sera ha parlato soprattutto Agnelli, illustrando i piani e le prospettive del club. Mercoledì invece si è solo sfiorato l'argomento delle richieste di Allegri, sono diventati più che altro incontri propedeutici a trovare la buonuscita fino all'annuncio di oggi.



Ora si apre il capitolo relativo al futuro della panchina bianconera. Il sogno porta a Guardiola, difficile da strappare al Manchester City anche se la vicenda del Fair Play Finanziario potrebbe rompere una piccola breccia nel muro degli inglesi, difficilmente percorribili le strade Deschamps (vorrebbe giocarsi l'Europeo 2020 prima di lasciare la Francia) e Pochettino, il cui stipendio ammonta a quasi 20 milioni di euro. Agnelli rimane freddo su Conte, comunque molto vicino all'Inter.



E Allegri? Punta alla Premier League ma potrebbe anche rimanere fermo un anno. Attenzione alle situazioni legate a Paris Saint Germain o Barcellona.