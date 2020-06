Gagliardini : "Vi regalo la maglia usata col Sassuolo, non voglio più vederla"

Roberto Gagliardini ha scelto l'ironia per uscire dall'impasse social che l'ha travolto dopo il clamoroso errore a porta vuota nell'incredibile pareggio contro il Sassuolo. "La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso - ha scritto il centrocampista dell'Inter sul suo profilo Twitter dopo la vittoria in rimonta contro il Parma -. Dopo un passo falso, si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io... non voglio più vederla!".