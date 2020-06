Inter, il web non perdona il clamoroso gol sbagliato da Gagliardini

L'Inter pareggia in casa contro il Sassuolo e parte della mancata vittoria è da imputare a Roberto Gagliardini, che sul 2-1 ha la colpa di non segnare un gol clamoroso che avrebbe potuto chiudere la partita: il centrocampista spara sulla traversa a porta completamente vuota. Il web non ha perdonato l'errore di Gagliardini e si è scatenato con i meme, ecco i migliori.