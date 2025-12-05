Fabregas e Nico Paz interisti mancati: dal corteggiamento di Zanetti alla storia di una notte a Londra

L'argentino un sogno solo accarezzato, il tecnico spagnolo invece è stato a un passo dal diventare l'erede di Inzaghidi Redazione
Potevano essere i simboli di una nuova era, sabato invece saranno temutissimi avversari. In questo weekend di Serie A Cesc Fabregas e Nico Paz assaggeranno quello che poteva essere e non è stato: l'Inter e l'atmosfera magica di San Siro nelle notte di gala. I nerazzurri, dopo un tragico finale di stagione, avevano fatto più di un pensierino di ripartire dalle due colonne del Como ma il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, ha avuto idee diverse. Se per il gioiello argentino le possibilità di vestirsi di nerazzurro sono sempre state ridotte al lumicino, diverso è il discorso per il tecnico catalano.
Dopo l'inaspettato addio di Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno vissuto giornate frenetiche alla ricerca del nuovo allenatore dell'Inter. Il Mondiale per Club era alle porte e serviva trovare il profilo giusto a cui affidare un compito tutt'altro che scontato: far ripartire un gruppo mentalmente devastato dagli ultimi tre mesi di stagione. Uno dei nomi che più convinceva in Viale della Liberazione era proprio quello di Cesc Fabregas. Pare che il ds nerazzurro Piero Ausilio lo avesse seguito in una notte di mezza estate a Londra per illustrargli il progetto e convincerlo a sposare il nerazzurro. E lo spagnolo, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'Inter di Inzaghi, sarebbe andato a un passo dal fatidico sì. Poi però le resistenze della proprietà del Como e, soprattutto, le prospettiva di un mercato faraonico da 150 milioni e uno stipendio da top coach l'hanno convinto a rimanere sulle sponde del lago. Una scelta che oggi si sta rivelando probabilmente azzeccata: le promesse sono state mantenute e oggi Fabregas e i suoi navigano nelle zone alte della classifica. Con un successo sabato a San Siro, scenario tutt'altro che improbabile, supererebbero addirittura i nerazzurri.
Nico Paz invece non è mai stato così vicino ai nerazzurri. Il talento cristallino del canterano del Madrid e il feeling storico tra Argentina e nerazzurro aveva fatto sognare club e tifosi: Javier Zanetti, vice presidente e bandiera dell'Inter, per mesi ha provato a lavorare ai fianchi il padre di Nico, suo ex compagno di squadra, senza però mai dare il via a una trattativa vera e propria. Oltre alla reticenza del Como a lasciar partire il suo fuoriclasse, su Paz non è mai sparita la mano invisibile del Real con le ormai celebri clausole di recompa valide per le prossime due estati. A Valdebebas non è mai stato in dubbio il rientro alla base di Nico. Una linea confermata anche negli ultimi giorni di mercato. Il Tottenham aveva bussato alla porta del Como con 75 milioni per portare Paz a Londra: secco il no dei lariani, arrivato in coro con quello del Real Madrid. Il destino dell'argentino è tracciato: in estate sarà addio alla Serie A e rientro a Madrid. Con buona pace dei sogni nerazzurri.