Fabregas e Nico Paz interisti mancati: dal corteggiamento di Zanetti alla storia di una notte a Londra

Dopo l'inaspettato addio di Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno vissuto giornate frenetiche alla ricerca del nuovo allenatore dell'Inter. Il Mondiale per Club era alle porte e serviva trovare il profilo giusto a cui affidare un compito tutt'altro che scontato: far ripartire un gruppo mentalmente devastato dagli ultimi tre mesi di stagione. Uno dei nomi che più convinceva in Viale della Liberazione era proprio quello di Cesc Fabregas. Pare che il ds nerazzurro Piero Ausilio lo avesse seguito in una notte di mezza estate a Londra per illustrargli il progetto e convincerlo a sposare il nerazzurro. E lo spagnolo, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'Inter di Inzaghi, sarebbe andato a un passo dal fatidico sì. Poi però le resistenze della proprietà del Como e, soprattutto, le prospettiva di un mercato faraonico da 150 milioni e uno stipendio da top coach l'hanno convinto a rimanere sulle sponde del lago. Una scelta che oggi si sta rivelando probabilmente azzeccata: le promesse sono state mantenute e oggi Fabregas e i suoi navigano nelle zone alte della classifica. Con un successo sabato a San Siro, scenario tutt'altro che improbabile, supererebbero addirittura i nerazzurri.