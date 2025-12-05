Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-COMO

Fabregas e Nico Paz interisti mancati: dal corteggiamento di Zanetti alla storia di una notte a Londra

L'argentino un sogno solo accarezzato, il tecnico spagnolo invece è stato a un passo dal diventare l'erede di Inzaghi

di Redazione
05 Dic 2025 - 11:51

Potevano essere i simboli di una nuova era, sabato invece saranno temutissimi avversari. In questo weekend di Serie A Cesc Fabregas e Nico Paz assaggeranno quello che poteva essere e non è stato: l'Inter e l'atmosfera magica di San Siro nelle notte di gala. I nerazzurri, dopo un tragico finale di stagione, avevano fatto più di un pensierino di ripartire dalle due colonne del Como ma il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, ha avuto idee diverse. Se per il gioiello argentino le possibilità di vestirsi di nerazzurro sono sempre state ridotte al lumicino, diverso è il discorso per il tecnico catalano.

Leggi anche

La Coppa Italia porta consiglio a Chivu: il gruppo è forte

FABREGAS E LA STORIA DI UNA NOTTE LONDINESE

Dopo l'inaspettato addio di Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno vissuto giornate frenetiche alla ricerca del nuovo allenatore dell'Inter. Il Mondiale per Club era alle porte e serviva trovare il profilo giusto a cui affidare un compito tutt'altro che scontato: far ripartire un gruppo mentalmente devastato dagli ultimi tre mesi di stagione. Uno dei nomi che più convinceva in Viale della Liberazione era proprio quello di Cesc Fabregas. Pare che il ds nerazzurro Piero Ausilio lo avesse seguito in una notte di mezza estate a Londra per illustrargli il progetto e convincerlo a sposare il nerazzurro. E lo spagnolo, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'Inter di Inzaghi, sarebbe andato a un passo dal fatidico sì. Poi però le resistenze della proprietà del Como e, soprattutto, le prospettiva di un mercato faraonico da 150 milioni e uno stipendio da top coach l'hanno convinto a rimanere sulle sponde del lago. Una scelta che oggi si sta rivelando probabilmente azzeccata: le promesse sono state mantenute e oggi Fabregas e i suoi navigano nelle zone alte della classifica. Con un successo sabato a San Siro, scenario tutt'altro che improbabile, supererebbero addirittura i nerazzurri. 

Leggi anche

L'esperimento funziona, Diouf si candida ancora sulla destra. In attacco riecco la ThuLa

IL SOGNO NICO PAZ

Nico Paz invece non è mai stato così vicino ai nerazzurri. Il talento cristallino del canterano del Madrid e il feeling storico tra Argentina e nerazzurro aveva fatto sognare club e tifosi: Javier Zanetti, vice presidente e bandiera dell'Inter, per mesi ha provato a lavorare ai fianchi il padre di Nico, suo ex compagno di squadra, senza però mai dare il via a una trattativa vera e propria. Oltre alla reticenza del Como a lasciar partire il suo fuoriclasse, su Paz non è mai sparita la mano invisibile del Real con le ormai celebri clausole di recompa valide per le prossime due estati. A Valdebebas non è mai stato in dubbio il rientro alla base di Nico. Una linea confermata anche negli ultimi giorni di mercato. Il Tottenham aveva bussato alla porta del Como con 75 milioni per portare Paz a Londra: secco il no dei lariani, arrivato in coro con quello del Real Madrid. Il destino dell'argentino è tracciato: in estate sarà addio alla Serie A e rientro a Madrid. Con buona pace dei sogni nerazzurri.  

Leggi anche

Legge il gioco ed è perfetto per la difesa a 3: chi è Branimir Mlacic, il difensore nel mirino dell'Inter

inter
mercato inter
cesc fabregas
nico paz
como

Ultimi video

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

01:45
Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

01:46
Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

01:42
Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

01:27
Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

01:52
La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:54
Le Pagelle di Lazio-Milan

Le Pagelle di Lazio-Milan

02:10
Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

I più visti di Inter

Miglior giovane italiano: Pio Esposito

Pio Esposito e i meme social: "Mi fanno ridere, in spogliatoio ci scherziamo"

Josep Martinez (Inter)

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

Inter, manita al Venezia e quarti di finale: a segno Diouf e Pio

La Coppa Italia porta consiglio a Chivu: il gruppo è forte

DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

La luce dopo il dramma, Pepo Martinez: "Bello tornare, con più forza e motivazione che mai"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:15
Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori Fenerbahce e Galatasaray
12:44
Cagliari, Felici infortunato: si teme il crociato
12:16
Serie A, gli arbitri della 14.a giornata: la decisione su Napoli-Juventus
12:02
Roma, Gasperini recupera pedine: Dybala e Angeliño in gruppo
11:35
Lecce: Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per Coppa d'Africa