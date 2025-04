Derby deciso ai supplementari? Solo una volta nella storia: Cutrone-gol nel 2017

La posta in palio è alta e le squadre ne pagano dazio. Lo spettacolo non è sicuramente dei migliori, sull'onda lunga dei derby di quegli anni, non ricchissimi di talento. Nel primo tempo i rossoneri si fanno preferire con un colpo di testa di Bonaventura salvato solo da un super Handanovic, poi però la grande occasione arriva per i nerazzurri: sugli sviluppi di un angolo, Perisic rimette in mezzo un pallone velenoso che A. Donnarumma (titolare per un infortunio di Gigio e del forait nel riscaldamento di Storari) goffamente devia nella propria porta. L'estremo difensore rossonero però viene ostacolato nella visuale da Ranocchia. Il gol è sottoposto a giudizio del Var che annulla per posizione irregolare del difensore nerazzurro. Così la prima frazione si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo regna ancora l'equilibrio: Joao Mario si divora un gol da due passi, Suso centra la traversa con un tiro deviato. Il derby, per la prima e ultima volta in una partita ufficiale, si decide dopo i 90 minuti. E nei supplementari è Patrick Cutrone a l'uomo derby: il giovane rossonero, entrato al posto di Kalinic, imbeccato da Suso trova la zampata giusta per beffare Handanovic all'ultimo minuto del primo supplementare. Il Milan nella seconda frazione non rischia nulla e si guadagna la qualificazione.