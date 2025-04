Inter: niente riposo per Barella nel derby di Coppa Italia, Lautaro provato in coppia con Correa

Simone Inzaghi studia le mosse giuste in vista del derby di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì sera e in diretta esclusiva su Canale 5 e Sportmediaset.it, che può rappresentare uno snodo cruciale nella stagione della sua Inter. Assenti sicuri saranno Dumfries, Zielinski e Thuram, in porta come all'andata giocherà Martinez e riposerà Sommer, ma per il resto il tecnico nerazzurro sembra orientato ad affidarsi ai suoi titolarissimi.