Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali di ritorno: a Doveri il derby, Marcenaro per Bologna-Empoli

Tutto pronto per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. La Lega ha confermato le date di Inter-Milan e Bologna-Empoli, rispettivamente in programma mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. Le gare saranno visibili in esclusiva su Mediaset. L'Aia ha comunicato Arbitri, Assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le partite valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2024/25.