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Dal (quasi) incubo al sollievo: dopo 24 ore l'Inter si ritrova con nuove certezze e un punto in più

Dallo spettro del -5 al + 8 dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio. A Firenze Chivu ritrova Calhanoglu

16 Mar 2026 - 09:28
© Getty Images

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Dalla paura al sollievo, dall'incubo di ritrovarsi il Milan a - 5 alla realtà di un punto in più guadagnato sui rivali nella corsa allo scudetto con una partita in meno da giocare. Dopo un sabato da dimenticare e finito con le bocche cucite per protesta contro le decisioni arbitrali sul gol del pareggio dell'Atalanta e su un rigore non concesso nel finale per fallo in area bergamasca di Scalvini su Frattesi (su quest'ultimo è d'accordo anche l'Aia), alla fine dal weekend di campionato l'Inter ne esce rafforzata: nove le giornate da qui alla fine e otto lunghezze di vantaggio da gestire, quando il rischio era di vedere dimezzato il vantaggio sui rossoneri in sole due gare.

Due giorni di riposo quelli concessi da Chivu dopo l'Atalanta per recuperare le energie psico-fisiche poi sotto con il prossimo impegno, domenica sera al Franchi contro una Fiorentina alla disperata caccia di punti salvezza (il Milan è atteso sabato dalla sfida di San Siro contro il Torino). La buona notizia per Chivu è che contro la Viola ritroverà Calhanoglu, costretto a saltare il derby e l'Atalanta per un risentimento all'adduttore. Per l'Inter e per il tecnico nerazzurro un recupero fondamentale in cabina di regia ma non solo: il turco ti risolve le partite con le sue invenzioni al tiro e accorcia i tempi dell'azione, quando serve fare un passaggio in meno per sorprendere l'avversario.

Sul ritorno di Lautaro Martinez c'è ancora un grosso punto di domanda: l'attaccante argentino, reduce da un risentimento al soleo della gamba sinistra rimediato nell'andata del playoff di Champions contro il Bodo/Glimt, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella seconda parte della settimana. Il Toro scalpita ma l'Inter non vuole correre rischi anche se ha bisogno dei gol e della spinta sul campo del suo capitano in un momento in cui Marcus Thuram non è in forma e il peso dell'attacco è di fatto tutto su Pio Esposito. Il bilancio di marzo è di un gol fatto e due presi in tre partite. A Firenze mancherà Mkhitaryan, che contro l'Atalanta ha accusato un problema muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore.

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