Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

Attimi di tensione sul palco del 76esimo Congresso della Fifa a Vancouver. Protagonista il presidente Gianni Infantino che ha provato a far stringere la mano o comunque scattare una foto a Jibril Rajou, rappresentante della Federazione Calcistica Palestinese e Basim Sheikh Suliman, vicepresidente della Federazione Calcistica Israeliana. Il 56enne a capo della Fifa, pur provandoci per oltre due minuti, non è riuscito nell'impresa con Rajou che ha successivamente lasciato il palco affermando: "Stiamo soffrendo!"