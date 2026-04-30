CALCIO

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

Niente stretta di mano tra i rappresentanti dei due paesi al Congresso nonostante il tentativo di Infantino"

30 Apr 2026 - 23:39
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Attimi di tensione sul palco del 76esimo Congresso della Fifa a Vancouver. Protagonista il presidente Gianni Infantino che ha provato a far stringere la mano o comunque scattare una foto a Jibril Rajou, rappresentante della Federazione Calcistica Palestinese e Basim Sheikh Suliman, vicepresidente della Federazione Calcistica Israeliana. Il 56enne a capo della Fifa, pur provandoci per oltre due minuti, non è riuscito nell'impresa con Rajou che ha successivamente lasciato il palco affermando: "Stiamo soffrendo!" 

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