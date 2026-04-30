L'INTERVISTA

Caso arbitri, parla Inzaghi: "L'inchiesta mi ha scioccato: l'Inter fu penalizzata, non favorita"

Dall'Arabia, l'ex tecnico nerazzurro torna sugli sviluppi del caso Rocchi: "Perdemmo parecchi punti per gli errori arbitrali, è stata una stagione disgraziata"

30 Apr 2026 - 08:24
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Inter favorita dagli arbitri nella stagione 2024/25? Simone Inzaghi non ci sta. L'ex allenatore nerazzurro, oggi in Arabia Saudita all'Al Hilal, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport chiarisce la sua posizione sull'inchiesta che ha travolto il mondo arbitrale e che nei capi d'imputazione per l'ex designatore Aia Gianluca Rocchi parla di "arbitri graditi" all'Inter e di designazioni "combinate" o "schermate" a favore del club.

"L'inchiesta mi ha scioccato", dice Inzaghi, "l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa... È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti».

I magistrati parlano di arbitri graditi e sgraditi all'Inter: "Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso".

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