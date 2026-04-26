Inter, lo scudetto arriva domenica prossima se... Tutte le ipotesi

Dopo la 34.a giornata appena conclusa l'Inter si avvicina ulteriormente al 21° scudetto: a quattro giornate dalla fine i nerazzurri, che hanno pareggiato 2-2 a Torino contro i granata, hanno 10 punti di vantaggio sul Napoli vincente contro la Cremonese e 12 sul Milan, che ha pareggiato 0-0 contro la Juve. Quando la squadra di Chivu può conquistare il titolo? Non sabato 2 maggio, quando scenderà in campo il Napoli (ore 18) a Como. Lo scudetto 'dal divano', e cioè prima di affrontare il Parma domenica sera a San Siro, arriverebbe in caso di sconfitta del Napoli e in caso di non vittoria del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo (domenica alle 15). L'Inter vincerà lo scudetto domenica 3 maggio di sicuro in caso di vittoria contro gli emiliani di Cuesta, indipendentemente dal risultato delle rivali. In caso di sconfitta del Napoli e di vittoria o pari del Milan, ai nerazzurri basterà anche un pareggio.