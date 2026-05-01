Venezia in A, la gioia di Stroppa: "Una grande cavalcata, grazie al ds Antonelli"

01 Mag 2026 - 22:09

"E' stata una cavalcata incredibile, iniziata il primo giorno che sono arrivato a Venezia. Il primo ringraziamento che mi sento in dovere di fare è al Direttore Sportivo Filippo Antonelli, che è riuscito a ricompattare l'ambiente e a dare un entusiasmo mai visto dopo una retrocessione". Così Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, dopo il pareggio con lo Spezia che ha garantito ai lagunari la promozione in Serie A, in virtù della sconfitta del Monza contro il Mantova. "Antonelli ha facilitato il mio lavoro in una maniera incredibile, sin dal primo giorno mi sono reso conto che i giocatori erano tanto mentalizzati e che non vedessero l'ora di essere allenati da me. Da subito si è creato un feeling, un rapporto tale che ci ha portato fin qui oggi. Allargo i miei ringraziamenti a tutti i soci e ai proprietari della società, abbiamo un centro sportivo che ci permette di lavorare al meglio, ringrazio tutta quella squadra invisibile che manda avanti il club: gli uffici, i magazzinieri, lo staff, quando si raggiungono questi obiettivi si devono condividere con tutti quanti. Soprattutto un grazie alla nostra gente, vedere lo stadio pieno e sempre partecipe ha sicuramente fatto la differenza", ha concluso.

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