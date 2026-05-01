Pisa, Corrado: "Non ci siamo dimostrati da Serie A, ora lucidità per ripartire bene"
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La sconfitta casalinga contro il Lecce condanna il Pisa alla retrocessione in Serie B con tre turni da anticipo.
Il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado ha analizzato questi temi a Dazn: "Non ci siamo dimostrati squadra di Serie A, nonostante abbiamo una città e dei tifosi meravigliosi. Non abbiamo ancora le qualità per stare in questa categoria. Sappiamo che affronteremo un campionato estremamente difficile. Dovremo avere calma e lucidità per valutare i passi giusti e ripartire nel migliore dei modi".
Ripercorrendo l'annata, Corrado parla anche di questioni di mercato: "Quando sei in una piazza piccola per la Serie A come Pisa, devi fare i conti anche con l'appeal nei confronti dei giocatori. A gennaio abbiamo pensato potesse essere più utile concentrarci sulle qualità dei ragazzi. Credo che abbiamo un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori. Pensavamo di essere più pronti e invece non lo siamo stati".