Pisa, Corrado: "Non ci siamo dimostrati da Serie A, ora lucidità per ripartire bene"

01 Mag 2026 - 23:20
© Getty Images

© Getty Images

La sconfitta casalinga contro il Lecce condanna il Pisa alla retrocessione in Serie B con tre turni da anticipo.

Il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado ha analizzato questi temi a Dazn: "Non ci siamo dimostrati squadra di Serie A, nonostante abbiamo una città e dei tifosi meravigliosi. Non abbiamo ancora le qualità per stare in questa categoria. Sappiamo che affronteremo un campionato estremamente difficile. Dovremo avere calma e lucidità per valutare i passi giusti e ripartire nel migliore dei modi". 

Ripercorrendo l'annata, Corrado parla anche di questioni di mercato: "Quando sei in una piazza piccola per la Serie A come Pisa, devi fare i conti anche con l'appeal nei confronti dei giocatori. A gennaio abbiamo pensato potesse essere più utile concentrarci sulle qualità dei ragazzi. Credo che abbiamo un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori. Pensavamo di essere più pronti e invece non lo siamo stati".

pisa
serie a

Ultimi video

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

01:34
Iran al Mondiale

Iran al Mondiale

01:46
Malagò, cresce la fiducia

Malagò, cresce la fiducia

01:54
Parma festa salvezza

Parma festa salvezza

01:46
Vlahovic sì o Vlahovic no

Vlahovic sì o Vlahovic no

01:25
Milan, ecco il Sassuolo

Milan, ecco il Sassuolo

01:35
Napoli, ecco Di Lorenzo

Napoli, ecco Di Lorenzo

01:31
Fabregas VS Conte

Fabregas VS Conte

04:39
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:52
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:45
Lautaro re dei gol

Lautaro re dei gol

02:44
È il weekend scudetto?

È il weekend scudetto?

00:38
Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

00:22
MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

00:42
DICH INFANTINO SU IRAN DICH

Infantino spegne le speranze dell'Italia: "L'Iran andrà ai Mondiali"

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

I più visti di Calcio

DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

Gli arbitri confermano: in Bologna-Inter e Inter-Milan designazioni pilotate

MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:49
Pescara, Sebastiani polemico: "Alcuni risultati mi fanno fare dei pensieri strani". Insigne nel mirino
23:20
Pisa, Corrado: "Non ci siamo dimostrati da Serie A, ora lucidità per ripartire bene"
Gianni Infantino
23:09
L'Iran va ai Mondiali? Svelata la data del verdetto finale, prima l'incontro decisivo a Zurigo
23:06
Di Francesco: "Dimostrato il Dna da Lecce. Cheddira? Non lo avrei mai cambiato"
22:42
Lecce a +4, Cremonese pronta alla risposta: i calendari della lotta salvezza a confronto