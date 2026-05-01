Pisa, Corrado: "Non ci siamo dimostrati da Serie A, ora lucidità per ripartire bene"

Il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado ha analizzato questi temi a Dazn: "Non ci siamo dimostrati squadra di Serie A, nonostante abbiamo una città e dei tifosi meravigliosi. Non abbiamo ancora le qualità per stare in questa categoria. Sappiamo che affronteremo un campionato estremamente difficile. Dovremo avere calma e lucidità per valutare i passi giusti e ripartire nel migliore dei modi".