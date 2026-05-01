Di Francesco: "Dimostrato il Dna da Lecce. Cheddira? Non lo avrei mai cambiato"

Gestione degli ultimi minuti da migliorare: "Il Pisa ci ha messo in difficoltà con i traversoni e le palle messe in mezzo. Nel finale, potevamo gestire meglio qualche pallone, magari portandolo sulla bandierina, per non rischiare". Gol decisivo di Cheddira, appena prima del cambio? "No, non sarebbe uscito, era in palla. Avrei tolto Ngom e sarei passato a due punte".