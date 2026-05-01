Di Francesco: "Dimostrato il Dna da Lecce. Cheddira? Non lo avrei mai cambiato"
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"Questa squadra è un gruppo e lo ha sempre dimostrato. Possiamo avere difficoltà tecniche, ma nel desiderio di combattere fino alla fine non abbiamo eguali. Questo è il dna del Lecce, lo abbiamo dimostrato", così a Dazn Eusebio Di Francesco esulta lo spirito dei suoi dopo la vittoria del Lecce a Pisa.
Banda e compagni non hanno mai mollato: "Prendere il gol dell'1-1 su rimessa laterale ci poteva tagliare le gambe con in altre occasioni, invece siamo riusciti a tornare davanti. Penso però già alla prossima partita. Questa è una stagione difficile: abbiamo perso giocatori come Sottil, Camarda e Berisha per tanto tempo. Vogliamo arrivare all'obiettivo finale".
Gestione degli ultimi minuti da migliorare: "Il Pisa ci ha messo in difficoltà con i traversoni e le palle messe in mezzo. Nel finale, potevamo gestire meglio qualche pallone, magari portandolo sulla bandierina, per non rischiare". Gol decisivo di Cheddira, appena prima del cambio? "No, non sarebbe uscito, era in palla. Avrei tolto Ngom e sarei passato a due punte".