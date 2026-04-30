INTER

Inzaghi: "Con la vittoria Champions sarei rimasto all'Inter. Scudetto perso? Puntavamo al triplete..."

L'ex tecnico nerazzurro, oggi in Arabia, "risponde" anche alle critiche su Dimarco e Zielinski: "Federico fece bene anche con me, Piotr lo volli io all'Inter"

30 Apr 2026 - 08:54
videovideo

Non solo sull'inchiesta che riguarda gli arbitri. Simone Inzaghi torna a parlare dall'Arabia in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ripercorre la sua ultima stagione all'Inter. Dal sogno di conquistare tre trofei, fino all'addio in direzione Al Hilal a mani vuote, dopo il 5-0 subito dal Psg nella finale di Champions League. 

Al tecnico piacentino viene chiesto se sente più il merito di aver vinto uno scudetto o il demerito di averne persi due (contro Milan e Napoli): "Non si può avere rimpianti nello sport, tanto più se arrivi secondo dietro ad avversari che hanno fatto percorsi importanti. In quattro anni ho vinto tanto e sono contento dei risultati. Non so se si potesse fare qualcosa in più però abbiamo raggiunto due finali di Champions League. Comunque accetto le critiche, purché riguardino me e non i calciatori: mi hanno sempre dato tutto quello che avevano". 

IL RIMPIANTO CHAMPIONS E IL SOGNO TRIPLETE

Forse era meglio dare priorità al campionato piuttosto che al sogno Champions? "Non cambierei niente. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l’Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili". 

La finale di Monaco? "Arrivammo senza energie, sia fisiche che mentali. La delusione per lo scudetto perso ha pesato, il Psg ha indirizzato la gara con due gol e sfruttato la migliore brillantezza, noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti".

Inzaghi insiste nell'affermare che non aveva ancora deciso di lasciare l'Inter prima della gara col Psg: "La decisione, molto sofferta per me e la mia famiglia, non era stata presa. Poi è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin, e ho manifestato la volontà di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno capito la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all'Inter".

LA SCELTA DELL'AL HILAL E DELL'ARABIA SAUDITA

Sulla scelta di trasferirsi in Arabia, l'allenatore invece afferma: "Sono venuto qui per conoscere una nuova realtà, per mettermi in discussione in un contesto diverso. Per fortuna non ho problemi di denaro, non era quello che mi mancava. Rischio esonero? A me sembra che sono contenti di me, siamo ancora in corsa per il titolo in campionato e dobbiamo giocare la Coppa del Re. E soprattutto non abbiamo ancora perso una partita in stagione: l'eliminazione dalla Champions asiatica contro l'Al Sadd di Mancini è arrivata ai rigori. Non credo esista nel mondo un allenatore ancora imbattuto".

E se arrivasse una chiamata dalla Serie A o addirittura dalla Nazionale? "Non ci penso, ho ancora un anno di contratto con l'Al Hilal e grande entusiasmo". Mentre applausi all'Inter pronta a tornare campione d'Italia: "Sono stati molto bravi, vincere non è mai facile e il merito è anche di Chivu: puntare su di lui è stata una scelta giusta e io lo sapevo, perché lo avevo visto lavorare".

INZAGHI RISPONDE A DIMARCO E ZIELINSKI

Infine, "risposte" a Dimarco, che si era lamentato delle sostituzioni sistematiche con Inzaghi, e Zielinski, ora finalmente protagonista con l'Inter: "Federico anche con me ha fatto grandi stagioni, fui io a trattenerlo all'Inter e a evitare un altro prestito. Le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo e ci sentiamo ancora. Su Zielinski ne ho lette tante, però ci si dimentica che sono stato io a volerlo all'Inter. Purtroppo lo scorso anno ha avuto molti problemi fisici e ha faticato a dimostrare le sue qualità".

Leggi anche

Inzaghi allo scoperto sul caso arbitri: "Sono scioccato: l'Inter fu penalizzata, non favorita"

inter
serie a
simone inzaghi

Ultimi video

05:33
MOURINHO SU MONDIALE SRV

Mourinho e il Mondiale: "Con Ancelotti è un altro Brasile"

00:54
Atletico Madrid-Arsenal: la carica dei tifosi colchoneros prima della semifinale

Atletico Madrid-Arsenal: la carica dei tifosi colchoneros prima della semifinale

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

01:53
Marcatori "poco" italiani

Marcatori "poco" italiani

02:53
"Chivu è intelligente"

Mou: "Chivu è intelligente"

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

03:29
"Voto Malagò e Allegri"

Mou "Voto Malagò e Allegri"

05:33
MOURINHO SU MONDIALE SRV

Mourinho e il Mondiale: "Con Ancelotti è un altro Brasile"

I più visti di Inter

Calhanoglu, risentimento al soleo della gamba sinistra: finale di Coppa Italia a forte rischio

Lautaro c'è: il capitano è pronto per il match scudetto contro il Parma

Inter, lo scudetto arriva domenica prossima se... Tutte le ipotesi

Il recordman Dimarco

Il recordman Dimarco: gol e assist come nessuno

Calhanoglu e Lautaro

Inter, una cavalcata non senza infortuni: ben 47 partite saltate da tre big

Come stanno Lautaro, Calha, Bastoni e Dumfries? I veri interrogativi di Chivu verso il match-ball scudetto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Ashley Young
10:45
Ashley Young si ritira: l'ex Inter appende gli scarpini al chiodo a fine stagione
Douglas Luiz - 51,50 milioni di euro
10:38
Juventus: il rebus Douglas Luiz complica i piani di Comolli e Chiellini
Tare, Furlani e Allegri
10:29
Vertice a Milanello: Allegri e Furlani disegnano il Milan formato Champions
Andrea Gervasoni
09:05
Interrogatorio Gervasoni: oggi il faccia a faccia col pm in un luogo segreto
Logo Serie A
08:29
Inchiesta arbitri: se ci fossero penalizzazioni cadrebbero sul prossimo campionato. Ecco perché