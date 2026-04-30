Inzaghi: "Con la vittoria Champions sarei rimasto all'Inter. Scudetto perso? Puntavamo al triplete..."

Inzaghi insiste nell'affermare che non aveva ancora deciso di lasciare l'Inter prima della gara col Psg: "La decisione, molto sofferta per me e la mia famiglia, non era stata presa. Poi è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin, e ho manifestato la volontà di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno capito la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all'Inter".