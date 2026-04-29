Inter, Lautaro c'è: il capitano nerazzurro è pronto per il match scudetto contro il Parma

Lautaro ai tifosi nerazzurri: "Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica"- A confermare la sua presenza contro il Parma è stato poi lo stesso Lautaro in una chat su Dazn con i tifosi nerazzurri: "Domenica torno, sono guarito!" ha risposto in fatti l'attaccante argentino a chi gli chiedeva come stesse. Una conferma attesa, arrivata a margine di un botta e risposta in cui il Toro ha parlato dei suoi idoli d'infanzia ("Radamel Falcao"), dello spettacolo di Psg-Bayern, dei tanti sogni da realizzare e dei trofei che ancora vorrebbe alzare: "Tutti quelli possibili!", ha chiosato. Ma la notizia tanto attesa era già arrivata, subito, a inizio chat: il capitano è guarito!