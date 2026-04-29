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Inter, Lautaro c'è: il capitano nerazzurro è pronto per il match scudetto contro il Parma

L'argentino finalmente in gruppo: "Sono guarito, torno domenica"

29 Apr 2026 - 19:52
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Il capitano c'è, il capitano punta il match contro il Parma che può valere lo scudettoLautaro Martinez è tornato pienamente in gruppo (assenti tra gli uomini di mister Chivu solo Luis Henrique e Calhanoglu) e l'Inter ritrova così il suo leader che da febbraio a oggi, dal giorno dell'infortunio patito nell'andata di Champions sul maledetto campo di gioco del Bodo, ha disputato solo 56 minuti contro la Roma. Due gol pesantissimi nel delicatissimo match contro i giallorossi e poi di nuovo ko, sempre per un problema al soleo della gamba sinistra. Ora l'argentino sta bene e si candida per una maglia da titolare domenica sera, quando l'Inter potrebbe abbracciare aritmeticamente il 21esimo tricolore.

Lautaro ai tifosi nerazzurri: "Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica"- A confermare la sua presenza contro il Parma è stato poi lo stesso Lautaro in una chat su Dazn con i tifosi nerazzurri: "Domenica torno, sono guarito!" ha risposto in fatti l'attaccante argentino a chi gli chiedeva come stesse. Una conferma attesa, arrivata a margine di un botta e risposta in cui il Toro ha parlato dei suoi idoli d'infanzia ("Radamel Falcao"), dello spettacolo di Psg-Bayern, dei tanti sogni da realizzare e dei trofei che ancora vorrebbe alzare: "Tutti quelli possibili!", ha chiosato. Ma la notizia tanto attesa era già arrivata, subito, a inizio chat: il capitano è guarito!

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