Lecce a +4, Cremonese pronta alla risposta: i calendari della lotta salvezza a confronto
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Il Lecce trova il terzo risultato utile di fila con la vittoria di Pisa dopo i pari contro Fiorentina e Verona. Un gruzzoletto da 5 punti in 3 gare che porta la squadra di Di Francesco per il momento a +4 dalla Cremonese, lunedì impegnata allo Zini contro la Lazio.
Il duello per evitare la retrocessione continuerà probabilmente fino alla fine. Dopo questo turno, solo 180' per completare la stagione 2025/26, vediamo i calendari di Lecce e Cremonese a confronto.
Lecce con il grande ostacolo Juventus nel prossimo turno, poi due partite con squadre tranquille come Sassuolo e Genoa. Cremonese che proverà a sfruttare il "bonus" Pisa come ha fatto il Lecce in questo turno, poi le gare non semplici contro Udinese e soprattutto Como.
Il calendario del Lecce
09/05: Lecce-Juventus
17/05: Sassuolo-Lecce
24/05: Lecce-Genoa
Il calendario della Cremonese
04/05: Cremonese-Lazio (gara della giornata in corso)
10/05: Cremonese-Pisa
17/05: Udinese-Cremonese
24/05: Cremonese-Como