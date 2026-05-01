Lecce a +4, Cremonese pronta alla risposta: i calendari della lotta salvezza a confronto

01 Mag 2026 - 22:42
© Getty Images

© Getty Images

Il Lecce trova il terzo risultato utile di fila con la vittoria di Pisa dopo i pari contro Fiorentina e Verona. Un gruzzoletto da 5 punti in 3 gare che porta la squadra di Di Francesco per il momento a +4 dalla Cremonese, lunedì impegnata allo Zini contro la Lazio. 

Il duello per evitare la retrocessione continuerà probabilmente fino alla fine. Dopo questo turno, solo 180' per completare la stagione 2025/26, vediamo i calendari di Lecce e Cremonese a confronto.

Lecce con il grande ostacolo Juventus nel prossimo turno, poi due partite con squadre tranquille come Sassuolo e Genoa. Cremonese che proverà a sfruttare il "bonus" Pisa come ha fatto il Lecce in questo turno, poi le gare non semplici contro Udinese e soprattutto Como. 

Il calendario del Lecce

 09/05: Lecce-Juventus

17/05: Sassuolo-Lecce

24/05: Lecce-Genoa

Il calendario della Cremonese

04/05: Cremonese-Lazio (gara della giornata in corso)

10/05: Cremonese-Pisa

17/05: Udinese-Cremonese

24/05: Cremonese-Como

serie a
cremonese
lecce
lotta salvezza

Ultimi video

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

01:34
Iran al Mondiale

Iran al Mondiale

01:46
Malagò, cresce la fiducia

Malagò, cresce la fiducia

01:54
Parma festa salvezza

Parma festa salvezza

01:46
Vlahovic sì o Vlahovic no

Vlahovic sì o Vlahovic no

01:25
Milan, ecco il Sassuolo

Milan, ecco il Sassuolo

01:35
Napoli, ecco Di Lorenzo

Napoli, ecco Di Lorenzo

01:31
Fabregas VS Conte

Fabregas VS Conte

04:39
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:52
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:45
Lautaro re dei gol

Lautaro re dei gol

02:44
È il weekend scudetto?

È il weekend scudetto?

00:38
Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

00:22
MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

00:42
DICH INFANTINO SU IRAN DICH

Infantino spegne le speranze dell'Italia: "L'Iran andrà ai Mondiali"

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

I più visti di Calcio

DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

Gli arbitri confermano: in Bologna-Inter e Inter-Milan designazioni pilotate

MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:49
Pescara, Sebastiani polemico: "Alcuni risultati mi fanno fare dei pensieri strani". Insigne nel mirino
23:20
Pisa, Corrado: "Non ci siamo dimostrati da Serie A, ora lucidità per ripartire bene"
Gianni Infantino
23:09
L'Iran va ai Mondiali? Svelata la data del verdetto finale, prima l'incontro decisivo a Zurigo
23:06
Di Francesco: "Dimostrato il Dna da Lecce. Cheddira? Non lo avrei mai cambiato"
22:42
Lecce a +4, Cremonese pronta alla risposta: i calendari della lotta salvezza a confronto