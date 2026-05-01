L'Iran va ai Mondiali? Svelata la data del verdetto finale, prima l'incontro decisivo a Zurigo

È assai prevedibile che il summit, confermando anche da Taj (presidente della Federcalcio iraniana), scioglierà, in un senso o nell'altro, la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Partecipazione che la stessa nazionale aveva messo in dubbio per via del conflitto in corso. L'Iran aveva anche chiesto, senza successo, di spostare le sue partite in Messico.