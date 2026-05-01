L'Iran va ai Mondiali? Svelata la data del verdetto finale, prima l'incontro decisivo a Zurigo

01 Mag 2026 - 23:09
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Il giorno dopo le parole di Gianni Infantino che blindavano la partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale, emergono nuovi dettagli. Secondo la nota agenzia di stampa Associated Press infatti, la Fifa dovrebbe incontrare il prossimo 20 maggio a Zurigo, in Svizzera, i funzionari della federcalcio iraniana per definire i dettagli della trasferta americana della truppa guidata dal ct Amir Ghalenoei in occasione del Mondiale. L'Iran infatti, dovrebbe disputare almeno tre partite negli Usa, quelle dalla fase a gironi, contro Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto.

È assai prevedibile che il summit, confermando anche da Taj (presidente della Federcalcio iraniana), scioglierà, in un senso o nell'altro, la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Partecipazione che la stessa nazionale aveva messo in dubbio per via del conflitto in corso. L'Iran aveva anche chiesto, senza successo, di spostare le sue partite in Messico.

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