Genoa, superata quota 20mila abbonamenti rinnovati

Superato oggi il traguardo dei 20.000 abbonamenti rinnovati in casa Genoa. A tre giorni dal termine ufficiale dei rinnovi per i possessori degli abbonamenti della scorsa stagione, fissato per sabato 8 agosto prossimo, è stato raggiunto un obiettivo importante nonostante la batosta subita dalla squadra ieri in Inghilterra in un'amichevole che ha fatto rumore per il risultato finale, 10-1 a favore del Bournemouth, anche se va sottolineato come in realtà la sfida divisa in 4 tempi abbia visto la "prima squadra" impegnata solo per i primi due, terminati comunque 4-1. Il tifo rossoblù però non si è fatto frenare dalla prima sconfitta nelle amichevoli estive e non ha voluto far mancare il proprio supporto raggiungendo questo primo obiettivo. Difficile che, come accaduto negli ultimi tre anni, possa essere stabilito un ulteriore record ma con ancora tre giorni a disposizione è possibile che il risultato finale dello scorso anno, 28.101, possa essere comunque avvicinato.