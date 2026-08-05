Lecce, si dimette l'ad Mencucci

Nuovo terremoto in casa Lecce. Dopo l'addio di Corvino al termine della scorsa stagione, l'amministratore delegato del sodalizio giallorosso Sandro Mencucci ha rassegnato le proprie dimissioni dal club. La voce, che già circolava dalle prime ore della giornata, nonostante l'assenza di una nota ufficiale diffusa dalla società, pare trovi ampie conferme. L'ormai ex amministratore delegato avrebbe trasmesso una mail ai vertici del sodalizio, formalizzando la volontà di lasciare l'incarico. Decisione che avrebbe spiazzato l'intero ambiente giallorosso, in primis il presidente Saverio Sticchi Damiani. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto Mencucci a lasciare il ruolo dirigenziale. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte del club su quanto accaduto.