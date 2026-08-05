Riguarda lo speciale dedicato a Baresi: "Addio Capitano, un grande italiano"
Riguarda lo speciale sui funerali del grande Capitano rossonero: interviste, tifosi, lacrime e commozione dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Conduce Monica Bertini, in studio Franco Ordine e Bruno Longhi.
Mediaset ha voluto salutare Franco Baresi con uno speciale andato in scena nel giorno dei funerali della leggenda milanisti. Tanti inviati e la presenza in studio di due decani del giornalismo italiano come Franco Ordine e Bruno Longhi. Uno sforzo produttivo importante grazie alla sinergia tra Tg4 e SportMediaset per rendere omaggio a una bandiera del Milan e del calcio italiano, contraddistintosi anche fuori dal campo per umiltà e sacrificio.
Numerose le interviste realizzate ai protagonisti dello sport, del calcio e ai tanti tifosi commossi nello stadio condotto da Monica Bertini. Proprio la giornalista, in apertura dello speciale ha fatto una precisazione: “La macchina produttiva di Mediaset si è attivata per tempo perché era un grandissimo nostro desiderio entrare nelle vostre case e farvi vedere tutto di questa mattinata, per permettervi di salutare Franco Baresi, in tutti i suoi momenti. In tutti i suoi momenti non è possibile, ci è stato negato inspiegabilmente l’accesso alla Basilica di Sant’Ambrogio. Noi tenacemente abbiamo voluto esserci. Lo abbiamo fatto perché in tantissimi, in questi giorni, ci avete scritto e chiesto di esserci. Noi ci siamo. Vogliamo essere con voi a casa e con lui”.