Inter-Milan, un derby amichevole che manca da 11 anni: dai quattro incroci del 2015 fino a Perth

Un derby è sempre un derby, anche quando non c'è nulla in palio. Inter-Milan, anche da amichevole, ha sempre un sapore speciale. I protagonisti, da Pio Esposito a Dimarco passando per Amorim, l'hanno confermato alla vigilia della sfida che andrà in scena a Perth. E se i dati sulle stracittadine ufficiali sono extra noti, i precedenti nei test si nascondono nelle pieghe della storia del calcio d'agosto.