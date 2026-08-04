Inter-Milan, un derby amichevole che manca da 11 anni: dai quattro incroci del 2015 fino a Perth

© Getty Images
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La stracittadina in Australia romperà il digiuno nei test: negli ultimi due precedenti a decidere furono un capolavoro di Mexes e la meteora Kondogbiadi Francesco Lommi
Un derby è sempre un derby, anche quando non c'è nulla in palio. Inter-Milan, anche da amichevole, ha sempre un sapore speciale. I protagonisti, da Pio Esposito a Dimarco passando per Amorim, l'hanno confermato alla vigilia della sfida che andrà in scena a Perth. E se i dati sulle stracittadine ufficiali sono extra noti, i precedenti nei test si nascondono nelle pieghe della storia del calcio d'agosto.
Dagli intramontabili trofei estivi da solo un tempo come il Tim, fino alla più recente International Champions Cup, in totale sono 71 i derby "non ufficiali" nella storia. Lo score dice: 24 vittorie per l'Inter, 36 per il Milan e 11 pareggi. Un test tra nerazzurri e rossoneri manca però da più di 10 anni: gli ultimi precedenti risalgono al 2015. Un anno che vide ben quattro derby amichevoli, seppur due soltanto da 45 minuti.
© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))
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