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I PRECEDENTI

Inter-Milan, un derby amichevole che manca da 11 anni: dai quattro incroci del 2015 fino a Perth

La stracittadina in Australia romperà il digiuno nei test: negli ultimi due precedenti a decidere furono un capolavoro di Mexes e la meteora Kondogbia

di Francesco Lommi
04 Ago 2026 - 21:29
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Un derby è sempre un derby, anche quando non c'è nulla in palio. Inter-Milan, anche da amichevole, ha sempre un sapore speciale. I protagonisti, da Pio Esposito a Dimarco passando per Amorim, l'hanno confermato alla vigilia della sfida che andrà in scena a Perth. E se i dati sulle stracittadine ufficiali sono extra noti, i precedenti nei test si nascondono nelle pieghe della storia del calcio d'agosto.

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Dagli intramontabili trofei estivi da solo un tempo come il Tim, fino alla più recente International Champions Cup, in totale sono 71 i derby "non ufficiali" nella storia. Lo score dice: 24 vittorie per l'Inter, 36 per il Milan e 11 pareggi. Un test tra nerazzurri e rossoneri manca però da più di 10 anni: gli ultimi precedenti risalgono al 2015. Un anno che vide ben quattro derby amichevoli, seppur due soltanto da 45 minuti. 

I PRECEDENTI NON UFFICIALI (SOLO MATCH DA 90')

  • 20-11-1910 Internazionale-Milan 0-3
  • 05-01-1913 Milan-Internazionale 2-0
  • 25-05-1913 Internazionale-Milan 2-3
  • 04-04-1915 Milan-Internazionale 2-5
  • 27-01-1918 Internazionale-Milan 4-3
  • 29-09-1918 Internazionale-Milan 1-2
  • 28-09-1919 Internazionale-Milan 4-2
  • 25-01-1920 Milan-Internazionale 3-7
  • 03-10-1920 Milan-Internazionale 2-2
  • 08-01-1922 Milan-Internazionale 3-0
  • 20-09-1923 Milan-Internazionale 3-3
  • 29-05-1924 Milan-Internazionale 5-2
  • 21-02-1926 Internazionale-Milan 1-0
  • 25-04-1926 Milan-Internazionale 2-1
  • 30-05-1926 Internazionale-Milan 3-2
  • 19-09-1926 Milan-Internazionale 3-6
  • 11-09-1955 Milan-Internazionale 6-4
  • 01-09-1963 Milan-Internazionale 2-0
  • 25-09-1988 Internazionale-Milan 0-0
  • 01-09-2002 Milan-Internazionale 1-0
  • 26-07-2009 Milan-Internazionale 0-2
  • 25-07-2015 Milan-Internazionale 1-0
  • 21-08-2015 Milan-Internazionale 0-1

Milan-Inter, quando il derby non si gioca a San Siro: i precedenti

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© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))
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