Fifa, European Leagues: "Ora più che mai necessaria riforma governance"

"Tutti questi recenti eventi sottolineano i problemi sistemici che hanno portato le Leghe Europee a presentare un reclamo formale alla Commissione Europea nell'ottobre 2024 in merito al conflitto di interessi della Fifa in quanto organismo di regolamentazione e operatore commerciale al contempo - conclude European Leagues - Negli ultimi due anni abbiamo avuto molti incontri proficui con la Commissione e restiamo convinti che adotterà le misure necessarie per tutelare la concorrenza leale e garantire il rispetto dei principi già stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Ue. Finché non ci sarà una riforma, che includa un coinvolgimento giuridicamente vincolante di tutte le parti interessate del calcio, le Leghe Europee respingeranno l'espansione o la creazione di competizioni Fifa".