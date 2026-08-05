Milan-Inter 1-1, le pagelle dei rossoneri: bene Torriani e Nkunku, Modric solito maestro di calcio

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Leao entra e ci mette buona volontà, Fofana e Musah confermano di essere già in formadi Enzo Palladini
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Il Milan esce dal derby australiano contro l'Inter con un pareggio utile che fornisce indicazioni a Ruben Amorim sul lavoro da svolgere con la squadra. Stracittadina dai due volti per i rossoneri, che giocano un ottimo primo tempo fatto di ritmo e pressing organizzato sfiorando il vantaggio con Musah che coglie il palo. Sul finire della prima e all'inizio della seconda frazione l'Inter sale di tono, inizia a far girare palla con più velocità e mette in difficoltà i rossoneri che faticano. Sul finale di match colpo di coda del Diavolo, che riprende coraggio e prima sfiora il pari su una assistenza perfetta di Leao per Nkunku intercettata da Provedel, poi lo raggiunge su rigore con lo stesso francese abile a realizzare.
Torriani 6,5 - Per una quarantina di minuti è spettatore non pagante di un derby pigro, ma alla fine del primo tempo fa il suo dovere con due parate non complicate. Più importante quella su Calhanoglu a fine partita.
Tomori 6 - Presidia la zona del centro-destra con il solito mestiere e la solita attenzione, senza grandi scossoni.
Dal 18' st Vladimirov 6 - Entra tranquillo, non dimostra grandi contraccolpi.
Gabbia 6,5 - Di testa la prende praticamente sempre lui. Con il passare del tempo è sempre più la sua specialità. Ma crescono anche le sue doti di leader.
Dal 18' st Terracciano 6 - Svolge il suo compito senza sbavature.
Pavlovic 6 - Come tutti i giocatori di quella stazza, ha bisogno di tempo per trovare la migliore condizione. Questo è il motivo per cui in questa fase svolge (bene) il suo compito difensivo, limitando le incursioni.
Dal 18' st De Winter 6 - Guida la difesa nell'ultima mezz'ora senza commettere errori.
Chukwueze 6 - Quello di esterno a tutta fascia può essere un ruolo in grado di rilanciarlo. Magari c'è da rivedere qualcosa sulla fase difensiva, però l'atteggiamento sembra quello giusto. Almeno nella prima mezz'ora, perché poi arriva il calo.
Dal 18' st Saelemaekers 6 - Torna a correre sulla fascia,. cercando di guadagnarsi la fiducia dell'allenatore.
Fofana 6 - Dopo la delusione per l'esclusione dal Mondiale, sembra essere ripartito con il piede giusto, sempre prezioso per il numero di palloni recuperati, in questo periodo partecipa anche più attivamente alla fase di possesso.
Dal 18' st Modric 6,5 - Inizia subito a insegnare calcio, compreso l'assist da cui nasce il rigore dell'1-1.
Musah 6,5 - Ha gamba e voglia di farsi vedere. In mezzo al campo corre tanto e nel modo giusto. È anche il primo ad andare vicino al gol, con un palo al 18' del primo tempo su assist di Loftus-Cheek.
Dal 18' st Jashari 5,5 - Tende sempre un po' a nascondersi, il Mondiale non è andato bene e ha bisogno di riprendersi.
Bartesaghi 6,5 - Ci siamo già, è pronto per un'altra stagione di grande presenza sulla fascia sinistra. Attento nella marcatura, propositivo nelle ripartenze, prezioso sulle palle inattive.
Dal 1' st Estupinan 6 - Un errore iniziale, poi qualche buona iniziativa che ha dato vitalità alla manovra rossonera.
Loftus-Cheek 6,5 - Libero di creare sulla trequarti, ritrova ispirazioni che sembrava aver perso da tempo. Buone le sue iniziative, ottimo l'assist per la prima vera occasione rossonera, palo di Musah.
Dal 18' st Leao 6,5 - Ha voglia di fare, voglia di incidere, chissà che l'arrivo di un allenatore portoghese e dell'amico Gonçalo Ramos non lo sveglino.
Cissè 5,5 - Non gli sembra vero di giocare titolare un derby con la maglia rossonera. Ci mette impegno, tanta anche un numero, ma poi prevale la timidezza.
Dal 1' st Nkunku 7 - Ha il grande merito di guadagnarsi un rigore (molto generoso) e di trasfomarlo con grande freddezza. Un giocatore che anche l'anno scorso ha spesso dato qualcosa alla squadra.
Camarda 5,5 - Preso in mezzo dall'esperta difesa interista, si dà da fare per cercare di ripulire qualche pallone che gli arriva un po' sporco, ma la serata gli risulta molto complicata.
Dal 18' st Gonçalo Ramos 6 - Prima manciata di minuti per un centravanti che fa intravedere ottime qualità.
Allenatore Ruben Amorim 6 - Derby sofferto nella fase centrale e recuperato in quella finale, quindi positivo.