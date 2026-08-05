Milan-Inter 1-1, le pagelle dei rossoneri: bene Torriani e Nkunku, Modric solito maestro di calcio

Il Milan esce dal derby australiano contro l'Inter con un pareggio utile che fornisce indicazioni a Ruben Amorim sul lavoro da svolgere con la squadra. Stracittadina dai due volti per i rossoneri, che giocano un ottimo primo tempo fatto di ritmo e pressing organizzato sfiorando il vantaggio con Musah che coglie il palo. Sul finire della prima e all'inizio della seconda frazione l'Inter sale di tono, inizia a far girare palla con più velocità e mette in difficoltà i rossoneri che faticano. Sul finale di match colpo di coda del Diavolo, che riprende coraggio e prima sfiora il pari su una assistenza perfetta di Leao per Nkunku intercettata da Provedel, poi lo raggiunge su rigore con lo stesso francese abile a realizzare.