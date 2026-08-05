Filippo Inzaghi: "Palermo speciale, abbiamo un compito da portare a termine"

05 Ago 2026 - 18:24
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"Siamo qui con le migliori squadre d'Italia e questo significa che abbiamo il grande dovere di riportare questa città e questa maglia dove merita". Così l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha parlato dal ritiro australiano di Perth, sottolineando il prestigio della tournée che vede i rosanero impegnati al fianco di giganti come Milan, Inter e Juventus. "Vedere così tanta gente al nostro arrivo è stata una grande soddisfazione - ha aggiunto - alla mia età mi emoziono ancora. Palermo m'ha conquistato fin dal primo giorno. È stata speciale, ha dimostrato grande maturità e intelligenza anche dopo una sconfitta. Adesso noi abbiamo un compito da portare a termine". Durante la giornata Inzaghi ha anche reso omaggio alla memoria di Franco Baresi presso un murales dedicato: "Era un monumento e un esempio per tutto il calcio italiano, la sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi".

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