Milan-Inter, quando il derby non si gioca a San Siro: i precedenti

Nel corso degli anni il derby ha varcato i confini italiani, accompagnando la crescita internazionale dei due club. Non a caso il primo confronto documentato tra nerazzurri e rossoneri si disputò a Chiasso, nel 1908. Mercoledì 5 agosto, invece, sarà l'Optus Stadium di Perth a ospitare un nuovo capitolo di questa storia: un'amichevole che riporta Inter e Milan ad affrontarsi in un test dopo oltre undici anni.