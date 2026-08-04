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© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))
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derby nel mondo

Milan-Inter, quando il derby non si gioca a San Siro: i precedenti

 Il Derby della Madonnina continua a scrivere la sua storia ben oltre i confini di Milano: tutti i precedenti lontani dalla "scala del calcio"

04 Ago 2026 - 21:28
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Quando si parla del Derby di Milano, il pensiero va subito a San Siro, teatro di oltre un secolo di sfide che hanno reso la rivalità tra Inter e Milan una delle più celebri del calcio mondiale. Ma la storia della stracittadina non si esaurisce al Meazza.

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Nel corso degli anni il derby ha varcato i confini italiani, accompagnando la crescita internazionale dei due club. Non a caso il primo confronto documentato tra nerazzurri e rossoneri si disputò a Chiasso, nel 1908. Mercoledì 5 agosto, invece, sarà l'Optus Stadium di Perth a ospitare un nuovo capitolo di questa storia: un'amichevole che riporta Inter e Milan ad affrontarsi in un test dopo oltre undici anni.

I PRECEDENTi

  • 29/06/1969 MILAN-INTER 6-4 | AMICHEVOLE, NEW YORK (12' Mazzola (I), 13' Rognoni (M), 26' Mazzola (I), 27' Rig. Rivera (M), 40' Combin (M), 44' Combin (M), 45' Jair (I), 46' Anquilletti (M), 51' Rognoni (M), 84' Bedin)

  • 27/07/2009 INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))

  • 6/8/2011 MILAN-INTER 2-1 | SUPERCOPPA ITALIANA, PECHINO (22' Sneijder (I), 60' Ibrahimovic (M), 69' Boateng (M))

  • 25/07 2015 INTER-MILAN 0-1 | AMICHEVOLE, SHENZHEN (62' Mexes (M))

  • 18-01-2023 MILAN-INTER 0-3 | SUPERCOPPA ITALIANA RIYADH (10' Dimarco (I), 21' Dzeko (I), 77' Lautaro (I))

  • 6-01-2025 INTER-MILAN 2-3 | SUPERCOPPA ITALIANA, RIYADH (46' Lautaro (I), 47' Taremi (I), 52' Hernandez (M), 80' Pulisic (M), 93' Abraham (M)

Inter-Milan, un derby amichevole che manca da 11 anni: dai quattro incroci del 2015 fino a Perth

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