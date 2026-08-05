Le formazioni ufficiali di Napoli-Osasuna

Alle 18:30 il Napoli scende in campo nell'amichevole con l'Osasuna, queste le scelte ufficiali di Max Allegri.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane.
A disposizione: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang.
Allenatore: Allegri.
OSASUNA: Fernandez, Herrando, Moncayola, Munoz, Raul, Aimar, Garcia, Gomez, Bretones, Catena, Arguibide.
A disposizione: Herrera, fernandez, Benito. Kepa, Barja, Budimmir, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela, Bonel, Anai, Santos.
Allenatore: Ramis.