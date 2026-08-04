Inter, Dimarco: "Il derby una sfida speciale: a 20 giorni dal campionato utile per testare la condizione"

In Australia il primo derby stagionale, a Perth Inter e Milan per la sfida che vede i campioni d'Italia affrontare i 'cugini' sotto la guida del nuovo tecnico Amorin. Derby d'estate, è vero, ma pur sempre derby: lo sa bene Federico Dimarco che in conferenza stampa ha così inquadrato l'incrocio di domani (in campo alle 13 italiane): "Giocare contro il Milan è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta" ha dichiarato l'esterno nerazzurro. "La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione. Il derby ha sempre un sapore diverso, il senso di appartenenza è una delle cose che ha retto le basi del nostro gruppo, ci ha aiutato a vincere tanti trofei in questi anni".