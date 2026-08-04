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Inter, Dimarco: "Il derby una sfida speciale: a 20 giorni dal campionato utile per testare la condizione"

L'esterno nerazzurra in conferenza alla vigilia della sfida australiana contro il Milan

04 Ago 2026 - 08:52
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In Australia il primo derby stagionale, a Perth Inter e Milan per la sfida che vede i campioni d'Italia affrontare i 'cugini' sotto la guida del nuovo tecnico Amorin. Derby d'estate, è vero, ma pur sempre derby: lo sa bene Federico Dimarco che in conferenza stampa ha così inquadrato l'incrocio di domani (in campo alle 13 italiane): "Giocare contro il Milan è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta" ha dichiarato l'esterno nerazzurro. "La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione. Il derby ha sempre un sapore diverso, il senso di appartenenza è una delle cose che ha retto le basi del nostro gruppo, ci ha aiutato a vincere tanti trofei in questi anni".

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Già, tanti trofei. Con l'obiettivo di ripetersi: "Non ci siamo mai nascosti in Italia, partiamo ogni anno consapevoli della nostra forza, ma siamo l'Inter e sappiamo che possiamo lottare per ogni obiettivo. Sappiamo che l'anno scorso siamo usciti troppo presto dalla Champions, contro un avversario che tecnicamente era inferiore, ma che si è dimostrato più forte di noi in campo. L'obiettivo è chiaro: ripetersi in Italia e fare bene in Champions League".

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Infine, alla vigilia del derby, Dimarco volge il suo pensiero a Franco Baresi, la leggenda rossonera che oggi Milano saluterà per l'ultima volta: "Volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, una leggenda, una persona che ha fatto la storia del calcio, apprezzato dai tifosi del Milan e dai tifosi di tutte le altre squadre".

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