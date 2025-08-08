Logo SportMediaset
LIVE

AMICHEVOLE

Amichevoli, Monaco-Inter 1-0: Akliouche sblocca il match dal limite, nerazzurri in dieci per il rosso a Calhanoglu

Nuovo test per i nerazzurri allo stadio Louis II. Segui l'aggiornamento in diretta

08 Ago 2025 - 21:40
1 di 19
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dopo l'amichevole in famiglia per l'Inter è tempo di un impegno internazionale contro il Monaco. Allo stadio Louis II i nerazzurri di Chivu affrontano i padroni di casa per un test probante anche per i nuovi acquisti come Luis Henrique, Sucic e Bonny. Per il tecnico rumeno sicuramente un buon modo per capire il livello di preparazione dopo l'impegno del Mondiale per Club. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

76' - Ci prova anche Pio Esposito da dentro l'area di rigore del Monaco, ma il suo destro di prima intenzione finisce alle stelle dopo un buon cross di Luis Henrique.

68' - Opportunità per Golovin che dal centro dell'area devia il pallone direttamente tra le mani di Di Gennaro.

65' - Momento dei cambi per entrambi gli allenatori. Per l'Inter entrano Dumfries, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Di Gennaro, De Vrij, Bonny e Pio Esposito. Formazioni completamente rivoluzionate.

63' - PALO DEL MONACO! L'ex Juventus Zakaria calcia dal limite dell'area, sorprende il connazionale Sommer ma centra in pieno il palo alla destra del portiere.

60' - PAREGGIO DELL'INTER! MARTINEZ SEGNA L'1-1. In inferiorità numerica l'Inter trova la parità con un recupero palla e immediata verticalizzazione di Bastoni che manda Lautaro in uno contro uno con Kehrer; finta al limite dell'area, difensore per terra e tiro deviato in rete.

53' - Contropiede veloce e promettente per i padroni di casa con Akliouche che in un'azione in superiorità numerica al limite dell'area premia il rimorchio di Biereth: il pallone al centro pesca Camara al limite, ma il tiro è centrale e Sommer respinge.

46' - Come a inizio partita subito pericoloso il Monaco con una verticalizzazione che trova scoperta la difesa dell'Inter. Ilenhikena entra in area con il pallone ma non riesce a trovare lo spazio per battere a rete.

Si riparte senza cambi. Durante l'intervallo il vice di Chivu, Aleksandr Kolarov ha avuto colloqui intensi con Dumfries.

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo: Monaco in vantaggio 1-0 sull'Inter, per ora decide la rete in apertura di Akliouche. Nerazzurri in inferiorità numerica per l'espulsione di Calhanoglu.

45' +2' - Ancora Kehrer, questa volta da calcio d'angolo; il suo colpo di testa è preda di Sommer in due tempi.

43' - Colpo di testa di Kehrer sugli sviluppi di palla inattiva, ma il pallone termina a lato.

38' - Ancora Monaco vicino al raddoppio. Dopo qualche minuto di protesta a bordocampo per l'espulsione di Cahlanoglu, i padroni di casa si presentano davanti a Sommer con Biereth il cui colpo sotto finisce sull'esterno della rete.

35' ESPULSO CAHLANOGLU! Intervento duro a centrocampo del turco che stende Vanderson e raccoglie la seconda ammonizione.

30' - Buona chance per Sucic dal limite dell'area dopo un'azione insistita e confusa dell'Inter. Il destro del centrocampista è respinto da Hradecky.

25' - Contropiede per il Monaco che porta Biereth davanti al portiere; il diagonale dell'attaccante finisce a lato.

21' - Il Monaco torna a farsi vedere dalle parti di Sommer sfruttando gli spazi sulla trequarti nerazzurra. Il destro dalla distanza di Camara è respinto dal portiere svizzero che si ripete pochi secondi più tardi sempre sul centrocampista di casa.

15' - Singo sbaglia in costruzione e regala all'Inter una buona occasione per trovare il pareggio; la verticalizzazione di Calhanoglu trova Barella in area che serve Thuram, ma la conclusione dell'attaccante è deviata in angolo. Dagli sviluppi del corner arriva il mancino di Dimarco che però colpisce Pavard.

12' - Nuova occasione per Akliouche dopo un recupero offensivo del Monaco. Il talento autore del primo gol però prova a rientrare sul destro solo davanti a Sommer permettendo a Bastoni una chiusura in scivolata.

8' - Seconda occasione nel giro di un minuto per Barella che, liberato al limite dell'area da Thuram, prova a piazzare un destro a giro ma senza trovare la porta.

8' - Sugli sviluppi di calcio piazzato l'Inter ha due mezze occasioni rimpallate per trovare il pareggio, poi tocca a Barella che di controbalzo calcia alto sopra la traversa.

4' - Reazione dell'Inter con una buona occasione per Lautaro Martinez che però in area piccola non riesce a trovare la deviazione del pareggio. 

2' GOL DEL MONACO! Akliouche sblocca il match con un mancino all'incrocio dei pali dal limite! Azione da sinistra dei monegaschi con l'assist di Biereth in orizzontale per il talento biancorosso che non ci pensa due volte e batte Sommer.

Calcio d'inizio, si parte! Solito 3-5-2 per l'Inter con Calhanoglu in cabina di regia.

IL TABELLINO

MONACO-INTER 1-1
Marcatori: 2' Akliouche (M), 15' st Martinez (I)

MONACO (4-4-2): Hradecky; Singo, Vanderson, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

inter

