L'Atalanta punisce Lookman e cerca soluzioni in Premier: Ademola tiene saldo il patto con l'Inter

Però Lookman ancora non c'è e nessuno al momento può dire se ci sarà mai. Intanto, come prima cosa, non si sa esattamente dove sia il nigeriano: di certo non a Zingonia, ma questo è chiaro da giorni, si vocifera sia in Portogallo dove si starebbe allenando da solo in attesa che la sua volontà, quella di trasferirsi a Milano, si concretizzi. L'Atalanta pensa a provvedimenti duri di fronte all'ammutinamento del suo bomber, una multa e una decurtazione dello stipendio, e nel frattempo pare abbia sondato piste estere per cercare di piazzare Ademola: la Premier, ovviamente, il mercato più ricco, con l'Arsenal possibile alleato nella non gradita triangolazione con l'Inter. Nessuna risposta concreta da parte dei Gunners però, ma soprattutto nessuna crepa nel muro alzato da Lookman e puntellato saldamente dai suoi agenti: nella loro testa e nelle loro intenzioni c'è solo l'Inter.