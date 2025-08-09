Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL CASO

L'Atalanta punisce Lookman e cerca soluzioni in Premier: Ademola tiene saldo il patto con l'Inter

I bergamaschi hanno sondato il mercato inglese per piazzare il nigeriano, intanto però puntano a Mateta del Crystal Palace

09 Ago 2025 - 09:55

L'attacco dell'Inter già funziona, questo per ora si può dire senza timore di smentita. Lautaro segna, Bonny pure, Thuram deve crescere di condizione ma non si può certo mettere in discussione e Pio Esposito ha tutto il tempo per mostrare le proprie qualità accanto ai compagni più esperti: con Lookman, già proprio lui, Chivu avrebbe senza dubbio a disposizione un parco attaccanti di primissimo livello, tale da poter pareggiare il rapporto di forze con il Napoli campione d'Italia e competere con le big d'Europa.

Leggi anche

Lautaro e Bonny fanno sorridere Chivu: l'Inter ribalta il Monaco in dieci uomini

Però Lookman ancora non c'è e nessuno al momento può dire se ci sarà mai. Intanto, come prima cosa, non si sa esattamente dove sia il nigeriano: di certo non a Zingonia, ma questo è chiaro da giorni, si vocifera sia in Portogallo dove si starebbe allenando da solo in attesa che la sua volontà, quella di trasferirsi a Milano, si concretizzi. L'Atalanta pensa a provvedimenti duri di fronte all'ammutinamento del suo bomber, una multa e una decurtazione dello stipendio, e nel frattempo pare abbia sondato piste estere per cercare di piazzare Ademola: la Premier, ovviamente, il mercato più ricco, con l'Arsenal possibile alleato nella non gradita triangolazione con l'Inter. Nessuna risposta concreta da parte dei Gunners però, ma soprattutto nessuna crepa nel muro alzato da Lookman e puntellato saldamente dai suoi agenti: nella loro testa e nelle loro intenzioni c'è solo l'Inter.

Leggi anche

Chivu sorride: "Bel test col Monaco, ho visto voglia e carattere nella squadra"

Per ora almeno, anche perché l'Inter stessa non può attendere all'infinito: se e quando arriverà allora una chiara valutazione del giocatore da parte dei Percassi, Marotta presenterà una terza offerta - vicina ai 50 milioni di cui si è tanto discusso in questi giorni - ma il tempo stringe e se non ci saranno un minimo di chiarezza e una minima apertura da parte dei bergamaschi, l'Inter virerà la direzione. Che tuttavia qualcosa si muova, lo dice l'interesse dell'Atalanta per Mateta del Crystal Palace: valutazione alta, oltre i 50 milioni, ma nelle casse bergamasche ci sono già gli euro della cessione di Retegui e con quelli che arriverebbero per Lookman pressoché nulla sarebbe impossibile.

Diciamo dunque che se per il weekend è lecito non aspettarci nulla, è plausibile invece pensare che la settimana prossima ci porterà sul rettilineo d'arrivo, dopo un mese abbondante di una telenovela che inizialmente tutti avrebbero voluto evitare.

lookman
atalanta
inter
arsenal

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Inter

Lookman può svincolarsi dall'Atalanta? Cosa dice l'art.17 e perché la Dea potrebbe sospendergli lo stipendio

Lookman, dove sei? Il nigeriano è sparito, l'Inter attende l'Atalanta ma pensa anche a un nome nuovo

L'Atalanta punisce Lookman e cerca soluzioni in Premier: Ademola tiene saldo il patto con l'Inter

L'Inter ha fretta di cedere: così l'assalto a Leoni è possibile. Si attendono offerte per Pavard

Lookman e Percassi

Lookman, niente multa... per ora. L'Inter attende un segnale dell'Atalanta

Taremi e Asllani: due ostacoli diversi per i piani di mercato dell'Inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:17
Galatasaray su Ederson, manca l'accordo con il Manchester City
12:11
Manchester United, ecco Sesko: contratto fino al 2030
Sebastiano Esposito
11:18
Sebastiano Esposito, il Cagliari torna in vantaggio sul Parma
Malick Thiaw - Difensore
10:00
Milan, atteso il rilancio per Thiaw: a quota 40 milioni può partire
09:10
Juve, Gatti: "Conte mi voleva al Napoli ma...."