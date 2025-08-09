L'Atalanta punisce Lookman e cerca soluzioni in Premier: Ademola tiene saldo il patto con l'Inter

I bergamaschi hanno sondato il mercato inglese per piazzare il nigeriano, intanto però puntano a Mateta del Crystal Palace
L'attacco dell'Inter già funziona, questo per ora si può dire senza timore di smentita. Lautaro segna, Bonny pure, Thuram deve crescere di condizione ma non si può certo mettere in discussione e Pio Esposito ha tutto il tempo per mostrare le proprie qualità accanto ai compagni più esperti: con Lookman, già proprio lui, Chivu avrebbe senza dubbio a disposizione un parco attaccanti di primissimo livello, tale da poter pareggiare il rapporto di forze con il Napoli campione d'Italia e competere con le big d'Europa.
Però Lookman ancora non c'è e nessuno al momento può dire se ci sarà mai. Intanto, come prima cosa, non si sa esattamente dove sia il nigeriano: di certo non a Zingonia, ma questo è chiaro da giorni, si vocifera sia in Portogallo dove si starebbe allenando da solo in attesa che la sua volontà, quella di trasferirsi a Milano, si concretizzi. L'Atalanta pensa a provvedimenti duri di fronte all'ammutinamento del suo bomber, una multa e una decurtazione dello stipendio, e nel frattempo pare abbia sondato piste estere per cercare di piazzare Ademola: la Premier, ovviamente, il mercato più ricco, con l'Arsenal possibile alleato nella non gradita triangolazione con l'Inter. Nessuna risposta concreta da parte dei Gunners però, ma soprattutto nessuna crepa nel muro alzato da Lookman e puntellato saldamente dai suoi agenti: nella loro testa e nelle loro intenzioni c'è solo l'Inter.
Per ora almeno, anche perché l'Inter stessa non può attendere all'infinito: se e quando arriverà allora una chiara valutazione del giocatore da parte dei Percassi, Marotta presenterà una terza offerta - vicina ai 50 milioni di cui si è tanto discusso in questi giorni - ma il tempo stringe e se non ci saranno un minimo di chiarezza e una minima apertura da parte dei bergamaschi, l'Inter virerà la direzione. Che tuttavia qualcosa si muova, lo dice l'interesse dell'Atalanta per Mateta del Crystal Palace: valutazione alta, oltre i 50 milioni, ma nelle casse bergamasche ci sono già gli euro della cessione di Retegui e con quelli che arriverebbero per Lookman pressoché nulla sarebbe impossibile.
Diciamo dunque che se per il weekend è lecito non aspettarci nulla, è plausibile invece pensare che la settimana prossima ci porterà sul rettilineo d'arrivo, dopo un mese abbondante di una telenovela che inizialmente tutti avrebbero voluto evitare.
