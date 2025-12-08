Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Inter: Akanji ha la febbre, Liverpool a rischio. Le possibile scelte di Chivu e il solito dubbio a destra

Carlos Augusto sembra favorito su Luis Henrique. Novità a centrocampo. ThuLa in avanti

di Antonella Pelosi
08 Dic 2025 - 11:42
© Getty Images

Dopo la bruciante sconfitta di Madrid contro l'Atletico dell'ex Cholo Simeone, l'Inter è pronta a tornare sul palcoscenico della Champions League: ad attenderla domani sera in un San Siro da tutto esaurito ci sarà il Liverpool, altra big europea ma in piena crisi tra tensioni interne e un allenatore (Slot) a forte rischio esonero. Cristian Chivu non guarda in casa d'altri, è concentrato sui suoi e sull'obiettivo da raggiungere il prima possibile, la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Diciotto le gare consecutive senza sconfitte dell'Inter in casa in Champions League (15 vittorie e tre pareggi) ma l'ultima volta a San Siro il 16 febbraio 2022 i Reds si imposero per 2-0 grazie ai gol di Firmino e Salah.

Il Liverpool apre il trittico che prevede poi Arsenal sempre in casa e Borussia Dortmund in Germania: tre sfide importanti che daranno una risposta definitiva sulle potenzialità della squadra nerazzurra. Sul fronte formazione, solito dubbio su chi occuperà la fascia destra in attesa del recupero di Dumfries, che domenica ha svolto lavoro personalizzato e punta a esserci per la Supercoppa Italiana (venerdì 19 la semifinale contro il Bologna). Allarme sulle condizioni di Akanji, che ha saltato la rifinitura di questa mattina a causa dell'influenza: non dovesse farcela, pronto Bisseck al suo posto con Acerbi e Bastoni nel trio di difesa.  Carlos Augusto potrebbe spuntarla su Luis Henrique, partito titolare contro il Como e autore di un'ottima prestazione con assist per il gol di Lautaro. A centrocampo Mkhitaryan è candidato a partire dall'inizio dopo lo spezzone di partita contro i lariani al fianco di Barella e Calhanoglu. In attacco c'è Bonny che scalpita ma la scelta cadrà ancora sulla ThuLa. Lautaro ha segnato in tutte le cinque partite disputate in Champions League a San Siro nel 2025 (otto gol) e punta a un altro record: l'unico giocatore ad aver segnato in almeno sei gare casalinghe consecutive in questa competizione con una squadra italiana è stato Andriy Shevchenko con il Milan (sette da marzo 2004 a settembre 2005).

inter
champions league

