Chivu mischia le carte per il 3 su 3 in Champions: possibile sorpresa in attacco

Il tecnico nerazzurro per continuare il percorso netto in Europa valuta alcuni cambi rispetto all'11 che ha sbancato l'Olimpico: chance sottopunta per Frattesi?
Dopo Roma, testa solo all'impegno di Champions contro l'Union Saint Gilloise. Questo il messaggio che Cristian Chivu ha voluto mandare ai suoi giocatori per evitare cali di tensione alla vigilia della seconda del ciclo di tre trasferte consecutive che stanno attraversando i nerazzurri. Il successo nella Capitale ha riportato entusiasmo, ma ora la testa deve essere totalmente rivolta all'impegno europeo in Belgio. Guai quindi a pensare al big match di sabato contro il Napoli, prima c'è da "onorare la competizione e la nostra storia", spiega il tecnico romeno che nel corso della conferenza stampa ha regalato anche indizi sul possibile undici titolare.
Nonostante le dichiarazioni, impossibile che Chivu non pensi allo scontro diretto del Maradona. Per questo sono attese rotazioni rispetto alla formazione che all'Olimpico ha centrato la sesta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Non in porta, dove questa settimana non ci sono ballottaggi: "Gioca Sommer". Davanti allo svizzero però sono poche le certezze: "Mi fido di tutti e tutti possono giocare" le parole in conferenza del tecnico nerazzurro. E allora spazio a Stefan De Vrij al centro della difesa. Ai suoi fianchi si potrebbe rivedere Yann Bisseck per dare fiato al sempre presente Manuel Akanji. Anche Carlos Augusto dopo la panchina di Roma potrebbe ritrovare una maglia da titolare: ancora da capire se al posto di Bastoni per completare la linea difensiva o come quinto sostituendo Di Marco. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Petar Sucic, probabilmente a fianco di Calhanoglu e uno tra Barella e Zielinsky con Mkhitaryan tenuto a riposo per Napoli.
Davanti la coppia favorita è quella composta da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Chivu però non ha chiuso a soluzioni alternative: il tecnico romeno ha fatto riferimento a un "quarto attaccante che sta entrando nei finali di partita". L'identikit dovrebbe corrispondere a Davide Frattesi. Pretattica o una reale opzione? L'ex Sassuolo nei finali contro Cremonese e Roma ha giocato quasi da seconda punta alle spalle di Esposito: la sensazione è che non sia un'ipotesi da scartare a priori. Magari ancora a partita in corso, una volta messo in ghiaccio il risultato, per risparmiare qualche minuto a capitan Lautaro e non spremere Bonny, verso un'altra maglia da titolare per il forfait di Thuram, in vista di Napoli.