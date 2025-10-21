Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-ST. GILLOISE

Chivu mischia le carte per il 3 su 3 in Champions: possibile sorpresa in attacco

Il tecnico nerazzurro per continuare il percorso netto in Europa valuta alcuni cambi rispetto all'11 che ha sbancato l'Olimpico: chance sottopunta per Frattesi?

21 Ott 2025 - 07:52

Dopo Roma, testa solo all'impegno di Champions contro l'Union Saint Gilloise. Questo il messaggio che Cristian Chivu ha voluto mandare ai suoi giocatori per evitare cali di tensione alla vigilia della seconda del ciclo di tre trasferte consecutive che stanno attraversando i nerazzurri. Il successo nella Capitale ha riportato entusiasmo, ma ora la testa deve essere totalmente rivolta all'impegno europeo in Belgio. Guai quindi a pensare al big match di sabato contro il Napoli, prima c'è da "onorare la competizione e la nostra storia", spiega il tecnico romeno che nel corso della conferenza stampa ha regalato anche indizi sul possibile undici titolare.

Leggi anche

Chivu: "Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Thuram non ci sarà anche a Napoli"

SOMMER TRA I PALI, SPAZIO PER SUCIC

Nonostante le dichiarazioni, impossibile che Chivu non pensi allo scontro diretto del Maradona. Per questo sono attese rotazioni rispetto alla formazione che all'Olimpico ha centrato la sesta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Non in porta, dove questa settimana non ci sono ballottaggi: "Gioca Sommer". Davanti allo svizzero però sono poche le certezze: "Mi fido di tutti e tutti possono giocare" le parole in conferenza del tecnico nerazzurro. E allora spazio a Stefan De Vrij al centro della difesa. Ai suoi fianchi si potrebbe rivedere Yann Bisseck per dare fiato al sempre presente Manuel Akanji. Anche Carlos Augusto dopo la panchina di Roma potrebbe ritrovare una maglia da titolare: ancora da capire se al posto di Bastoni per completare la linea difensiva o come quinto sostituendo Di Marco. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Petar Sucic, probabilmente a fianco di Calhanoglu e uno tra Barella e Zielinsky con Mkhitaryan tenuto a riposo per Napoli.

FRATTESI SOTTOPUNTA?

Davanti la coppia favorita è quella composta da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Chivu però non ha chiuso a soluzioni alternative: il tecnico romeno ha fatto riferimento a un "quarto attaccante che sta entrando nei finali di partita". L'identikit dovrebbe corrispondere a Davide Frattesi. Pretattica o una reale opzione? L'ex Sassuolo nei finali contro Cremonese e Roma ha giocato quasi da seconda punta alle spalle di Esposito: la sensazione è che non sia un'ipotesi da scartare a priori. Magari ancora a partita in corso, una volta messo in ghiaccio il risultato, per risparmiare qualche minuto a capitan Lautaro e non spremere Bonny, verso un'altra maglia da titolare per il forfait di Thuram, in vista di Napoli. 

inter
union sg
chivu
probabile formazione
champions league

Ultimi video

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

I più visti di Inter

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

Da quando è arrivato è sempre partito titolare in campionato: convincendo per leadership e prestazioni

Muro Akanji, anche Bastoni e Barella fanno i complimenti: "Mamma mia, folle"

Francesco Pio Esposito, il futuro dell'Inter: tutte prestazioni positive e un gol a Cagliari dal suo arrivo

Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Chivu: "Orgoglioso di questi ragazzi, si sono lasciati alle spalle le delusioni del passato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia
23:30
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e i romanisti"
23:25
Udinese, primo gol per Zaniolo: "La mia rivincita"
23:00
Tafferugli Pisa, arrestati 5 ultrà del Verona
22:05
Italia Femminile, Giacinti: "Delusa dalla mancata convocazione agli Europei"