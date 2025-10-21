Chivu mischia le carte per il 3 su 3 in Champions: possibile sorpresa in attacco

Davanti la coppia favorita è quella composta da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Chivu però non ha chiuso a soluzioni alternative: il tecnico romeno ha fatto riferimento a un "quarto attaccante che sta entrando nei finali di partita". L'identikit dovrebbe corrispondere a Davide Frattesi. Pretattica o una reale opzione? L'ex Sassuolo nei finali contro Cremonese e Roma ha giocato quasi da seconda punta alle spalle di Esposito: la sensazione è che non sia un'ipotesi da scartare a priori. Magari ancora a partita in corso, una volta messo in ghiaccio il risultato, per risparmiare qualche minuto a capitan Lautaro e non spremere Bonny, verso un'altra maglia da titolare per il forfait di Thuram, in vista di Napoli.